Etter en teknisk feil på Rhodos flyplass søndag har flere fly i Skandinavia fått følgeforsinkelser.

Natt til mandag var over 1000 ferierende nordmenn strandet på øya. De ble sendt hjem via Sverige natt til tirsdag.

Nå bekrefter Ving ovenfor TV 2 at 403 passasjerer er strandet på Mallorca som følge av de tekniske problemene drøyt 3800 km unna.

De norske ferierende som skulle flydd hjem tirsdag blir i stedet innlosjert på hotell på den spanske ferieøya.

– Flyet er kansellert som følge av den situasjonen vi hadde på Rhodos. Alle de reisende har nå fått hotell, forteller informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff til TV 2.

Hun forteller at alle de reisende har blitt fordelt på fire ulike hotell. Kilder TV 2 har snakket med fortalte tirsdag kveld klokken 22.45 at de da enda ikke visste hvor de skulle sove i natt.

– Det er vanskelig for meg å si herfra om det stemmer, men jeg vet at alle skal få et sted å bo. Vi har ansatte der nede som fordeler gjestene på hotell, sier Røhr-Staff.

Usikkert når de får dra hjem

De reisende forteller også at de ikke har fått noen informasjon av Ving om hva som skjer videre.

– Vi vet ingenting om fly før i morgen tidlig. Det tar tid å sette opp nye fly, men vi jobber nå med å få kabalen til å gå opp, sier Røhr-Staff.

Hun syns dette er en forferdelig situasjon for alle involverte.

– Krisen som var på Rhodos har fått enorme konsekvenser, både for oss og for våre reisende. Det har påvirket våre kunder i Sverige, Danmark og Norge. Alle de berørte kommer til å få en kompensasjon.

Røhr-Staff tror og håper på at dette flyet er det siste flyet de har måttet flytte på som følger av krisen.

VG skriver også at de 323 passasjerene som skulle reise fra Oslo til Palma tirsdag kveld også er forsinket, og at 40 av disse har fått hotell på Oslo Lufthavn.