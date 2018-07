HamKam ledet fortjent til pause etter scoringer fra Ivar Rønning og Simen Bolkan Nordli, men pausepraten til Bjarne Berntsen gjorde utvilsomt susen for de opprykksjagende rogalendingene.

Kristian Thorstvedt vartet opp med to scoringer på åtte minutter, og Claes Kronberg fullførte snuoperasjonen med et hardt, lavt skudd like før slutt.

Triumfen på Briskeby gjorde at Viking klatret forbi Sogndal og opp på andreplass på 1.-divisjonstabellen.

HamKam best i gang

Vertene startet desidert best, og etter snaue kvarteret åpnet Abubakar Ibrahim forsvaret til Viking med en herlig pasning som nådde Ivar Rønning. Alene mot Amund Wichne var 25-åringen iskald og sikret 1-0.

Minuttet senere fikk Simen Bolkan Nordli nettsus, men assistentdommer Thomas Skaia avvinket korrekt for offside.

Nordli skulle allikevel få revansje etter 23 minutter. Skuddet til 18-åringen gikk så vidt via Kronberg, og det var nok til at ballen snek seg forbi Wichne.

Etter drøye halvtimen satte Usman Sale inn en scoring for gjestene, men ble avblåst for offside. Avgjørelsen var tett, men ut ifra TV-bildene var spissen i en hårfin offside, som i så fall var svært bra sett av assistentdommer Magnus Tranholt.

Thorstvedt-dobbel

2-0 sto seg til pause, men det var et helt annet Viking-lag som kom på banen i annen omgang.

Kun fire minutter var spilt da Rolf Daniel Vikstøl sendte av gårde en smart pasning inni feltet. Kristian Thorstvedt utnyttet kommunikasjonssvikten mellom Lukasz Jarosinski og Lars Brotangen og satte inn reduseringen.

19-åringen trengte kun fire nye minutter på å heade inn 2-2. Midtbanespilleren fikk en smell i duellen og måtte ha behandling, men fullførte kampen.

Klatrer til opprykksplass

​Minuttet før slutt fullførte Kronberg snuoperasjonen til stor glede for de tilreisende. Dansken skrudde på turboen, og det lave skuddet fra rundt 19 meter gikk uttakbart for Jarosinski i kassa.

Dermed kunne rogalendingene juble for tre nye poeng. De smakte ekstra godt etter at Aalesund og Sogndal kun presterte uavgjort borte mot henholdsvis Notodden og Jerv på søndag.

Det gjør at Viking klatrer forbi sogningene og har to poeng opp til sunnmøringene, som har en hengekamp ventende.

HamKam ligger på 13.-plass og gjester Jerv på søndag. Nest-Sotra venter hjemme i neste oppgjør for Viking.

