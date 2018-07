Det kjente bryggeriet Svaneke Bryghus på øya Bornholm øst i Danmark er blitt evakuert og et større område er sperret av, melder Ekstra Bladet.

Politiet forteller at bryggeriets store gasstank har et stort overtrykk fordi en ventil har gått i stykker. Dermed er det fare for at hele tanken kan gå i lufta. Tanken er på 20 kubikkmeter.

Mannskaper på stedet jobber nå med å få kjølt ned tanken. Ifølge politiet kan dette arbeidet ta mange timer.

Folk bes om å holde seg borte fra det utsatte området, og politiet melder at flere gater på øya nå er sperret av.

«Beredskabsstyrelsen Bornholm assisterer tirsdag aften Bornholms Brandvæsen med 16 mand, autosprøjte, tankvogn, slangegruppe og CBRN-køretøj ved køling af gastank i Svaneke», heter det i en Twitter-melding sendt ut av beredskapstroppen på øya.

Bryggeri-sjef Daniel Barslund sier til Ekstra Bladet at de evakuerte selv etter at en ventil fløy av tanken.

– Vi forholder oss rolig nå. Det er gasselskapet som har fylt for mye gass på tanken. De vil nøytralisere det ved å kjøle den ned, forteller han til avisen.