Det måtte en gammel fisker til for å nærme seg rekorden på 17 kilo fra midten av 80-tallet i Vik kommune i Sogn og Fjordane.

Tirsdag formiddag dro 101-år gamle Odd Borlaug opp en laks på 15,8 kilo.

– Det er vanskelig å beskrive hvordan det føltes. Det er den største fisken jeg har fått, sier Odd Borlaug til TV 2.

101-åringen forteller at han brukte én og en halv time på å dra opp laksen. Mot slutten fikk han hjelp av skuelystne fiske-entusiaster.

– Når man skal få den på land så er det en umandig stor fisk altså, sier Borlaug.

Det var Fiskeavisen som først omtalte saken.

30 år siden lignende fangst

Morten Jacobsen er styreleder i Vik Jakt- og Fiskelag, og ble vitne til hendelsen.

– Det er ikke dårlig det, 101 år gammel med en laks på 15,8 kilo, sier Jacobsen til TV 2.

IMPONERT: Morten Jacobsen kjenner Odd Borlaug godt, og var der da han trakk opp laksen. Foto: Privat

Han driver en butikk like ved kaia, og fikk med seg de siste 20 minuttene i Borlaugs drakamp med laksen.

– Han kjøpte nytt utstyr til 100-års dagen sin i fjor. Han investerte for fremtiden som han sa, forteller Jacobsen muntert.

Borlaug har vært æresmedlem i Vik Jakt- og fiskelag de siste ti årene, og kjenner Jacobsen godt. Han forteller at en lokal avis kontaktet Borlaug i går for et intervju da han fikk en fisk på 4,2 kilo.

101-åringen avslo intervjutilbudet, men sa han ville stille opp neste gang han fikk en stor fisk. Bare 24 timer senere dro han opp den største fisken siden 80-tallet.

LAKS: Odd Borlaug fikk en laks på 15,8 kilo tirsdag formiddag. Foto: Morten Jacobsen

Startet som pensjonist

Borlaug begynte ikke å fiske før i 1992, da han var 75 år gammel. Nå blir han nok skrevet inn i Viks historiebøker.

Før dagens fangst var Borlaugs personlige fiskerekord på 8,5 kilo. Den fisken fikk han for omtrent 20 år siden. Rekordlaksen skal gjøres om til røykalaks.

– Nå er planen å fiske videre, sier Borlaug.

I elva Vikja har det blitt tilrettelagt for de som er litt svake til beins, samt rullestolebrukere på det beste strekket. Dette gjør det ypperlig for alle som vil fiske der. Elva er også regulert for å styre vannstanden.