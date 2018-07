De siste dagene har det stormet rundt fiskeriminister Per Sandberg etter at han var på en ferieuke i Iran med Bahare Letnes som opprinnelig er fra Iran.

Tirsdag møtte han TV 2 for et eksklusivt intervju. Han bekrefter nå forholdet til Letnes.

– Jeg ser nå at det er vedtatt av media at vi er kjærester, så da er det bare å legge seg flat: Ja, vi er kjærester!

Sandberg forteller til TV 2 at de møttes for første gang for to år siden da Sandberg holdt et foredrag i Nord-Trøndelag, og ett år senere traff de på hverandre tilfeldig i på Karl Johans Gate i Oslo.

– Vi har det veldig godt sammen og vi har masse å diskutere. Jeg er oppriktig interessert i alle typer kulturer og det å få lære enda mer om Iran kan kanskje inspirere flere til å gjøre det samme. Ikke bare Iran, men en rekke andre land også.

Sandberg sier at paret ble kjærester først for to, tre måneder siden.

Han liker svært dårlig at det har kommet påstander om at Letnes har et nettverk opp mot regimet og myndighetene i Iran.

– Det eneste Letnes har et godt nettverk på er innenfor showbiz, konserter og alle denne type ting innenfor film. Der kan man si at hun har et godt nettverk og det er fordi hun har arrangert ulike konserter i Norge og har en egen interesse for å fremme Iransk kultur i Norge, mener Sandberg.

Informerte ikke Statsministeren

Sandberg informerte ikke Statsministerens kontor om Iran-ferien og at det var først når iranske myndigheter etterspurte et møte med han, at departementene fikk vite om turen. Sandberg bekrefter selv at han ikke fulgte intern protokoll, da ferieplanene hans ble endret. Som statsråd er han forpliktet til å fortelle Statsministerens kontor om hvor han befinner seg til enhver tid.

SMK bekrefter tirsdag kveld til TV2 og flere andre medier at Sandberg ikke fulgte normal prosedyre om å melde fra om sin tilstedeværelse.

Bekrefter forholdet

Onsdag vil han få skriftlige spørsmål om reisen til Iran fra flere partier på Stortinget. Stortingsrepresentant Torgeir Fylkesnes(SV) og stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) har varslet at de vil stille Sandberg skriftlig spørsmål om hans relasjon til Letnes, hennes nyetablerte sjømatselskap B&H General Trading Campany Bahare Letnes, og til iranske myndigheter.

Tar selvkritikk

Da VG omtalte reisen forrige fredag bedyret Sandberg at han ga beskjed til Statsministerens kontor om reisen. Men nå bekrefter han at beskjeden kom først etter at han var kommet til Iran. Da hadde den norske ambassaden i Teheran fått spørsmål fra iranske myndigheter om et møte med Sandberg. Departementet trodde Sandberg var på ferie i Tyrkia, men det viste seg at han var i Iran.