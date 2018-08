Elias (14) herjet på Ekebergsletta: – Han kan bli best i Norge

Se Norway Cup hver dag på TV 2 Sportskanalen og Sumo.

Innerst i Hardangerfjorden finnes det et talent som spås en særdeles lys framtid på fotballbanen.

– Jeg vil spille på Real Madrid. Jeg skal jobbe hardt for å oppnå målet mitt, sier supertalentet til TV 2.

Midtbanespilleren Elias Boufous Lindahn spiller til daglig Ulvik IL, et lag som holder til innerst i Hardangerfjorden. På Ekebergsletta fikk mange skuelystne se prov på ferdigheter som på ingen måte er vanlige for en 14-åring.

Storslått comeback

​Den talentfulle unggutten måtte stå over Ulviks to første kamper i turneringen på grunn av en skade i armen, og begge kampene endte med tap for gultrøyene. I den tredje og siste gruppespillkampen var Elias tilbake på banen. Det var gledelige nyheter for Ulvik, men svært dårlig nytt for motstander Lom IL, som fikk kjenne på Elias' enorme ferdigheter.

Midtbanespilleren tok umiddelbart tak i kampen og dominerte tidvis fullstending. Med Elias på banen vant Ulvik 3-2, og tok sin første seier under årets Norway Cup.

– Det er faktisk vanskelig å forutse hvor god han kan bli.

– Kan han bli best i Norge?

– Ja, det tror jeg, sier lagkamerat Oskar Vanning Gjerde.

– Kan bli så god jeg vil

Elias beskrives av medspillere og trenere som en svært teknisk og hardtarbeidende spiller. I kampen mot Lom IL spilte 14-åringen midtstopper, selv om han trives best på midtbanen.

– Han har en sinnsyk teknikk og et overblikk ikke mange har. Han er rett og slett en fantastisk spiller. Når han spiller blir alle på laget skjerpet, for arbeidsinnsatsen hans smitter over på oss, sier Isak Hjeltne om den talentfulle lagkameraten.