Uno-X Norwegian Development Team-rytteren Syver Wærsted (21) er alvorlig skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil tirsdag.

– Etter ønsker fra familien: Syver W. Wærsted har vært involvert i en alvorlig ulykke der han ble påkjørt av en bil under trening i dag. Det går bra med hode og nakke, men Syver er ute resten av sesongen på grunn av store skader, skriver sykkeltalentets lag på Twitter.

Wærsted vant Ringerike GP tidligere i år.

– Alle gode tanker til Syver, vi vil stå sammen med deg hele veien, skriver Uno-X.

Brøt vikeplikten

Ulykken skjedde på Sentrumsveien i Siljan. Bilføreren er en mann i slutten av 20-årene fra Skien.

Politiet opplyser at bilførerens førerkort er beslaglagt. Det opprettes sak på hendelsen.

– Bilisten har brutt vikeplikten, og derfor er førerkortet beslaglagt. Bilen svingte inn til venstre, mens syklisten kom fra høyre, sier operasjonsleder Marianne Mørch til TV 2.

– Føyk tre meter opp i lufta

Wærsted trente sammen med lagkameraten Jonas Abrahamsen da det gikk galt.

– Vi kom ned en dump i høy hastighet (60-70 km/t), og så var det en bil som kom fra motsatt retning, som skulle krysse vegen. Jeg så at han var usikker på om han rakk det eller ikke, så tok han sjansen. Syver kjørte rett i siden på bilen, føyk tre meter opp i lufta og rett ned. Det var et ganske heftig syn, forteller Abrahamsen til TV 2.

– Det så ut som han nølte litt, men jeg er usikker. Vi hadde forkjørsrett, men han stoppet ikke. Jeg så situasjonen, og klarte å svinge unna, fortsetter han.

Mens bilføreren tilkalte ambulanse, gjorde Abrahamsen det han kunne for å hjelpe lagkameraten.

– Jeg prøvde å hjelpe Syver, og høre hvordan det gikk. Jeg var med i sykebilen og ringte faren, så de var på sykehuset da vi kom, forteller han.

– En tung opplevelse

Sykkelsjef Jens Haugland i Uno-X er rystet av det som har skjedd med den lovende 21-åringen.

– Det var en tung opplevelse både for han som var med på trening og oss som lag, men det viktigste er at Syver er ved bevissthet, sier han til TV 2.

– Han er ved bevissthet, og vitale organer er ok. Men han har betydelige skader og er ute for sesongen. Vi trenger lang tid for å evaluere skadeomfanget, sier Haugland.