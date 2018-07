Friidretts-EM er i fare for den italienske diskoskasteren Daisy Osakue (22) etter det hun tror var et rasistisk motivert angrep.

Osakues hornhinne ble skadet da hun ble truffet av et egg kastet fra en bil.

– Jeg vil ikke bruke sexisme- eller rasismekortet, men folk bør kunne gå ut uten at noen angriper deg ut av det blå. De er bare feiginger, sier Osakue ifølge The Guardian.

22-åringen, som har foreldre som opprinnelig kommer fra Nigeria, ble angrepet i Torino tidlig mandag morgen.

– De ville ikke angripe meg som Daisy. De ville angripe meg som en ung, mørkhudet kvinne. Det er et område som blir brukt av prostituerte, og de trodde jeg var en av dem, sier Osakaue ifølge BBC.

Legene som behandlet henne håper hun skal bli frisk til EM.

Diskoskasteren har tidligere opplevd verbale rasistiske angrep, men aldri fysiske. 22-åringen har trent i USA i 10 måneder, og returnerte til et Italia hun mener har endret seg.

– Det klimaet og den utbredte volden jeg ser skremmer meg, sier hun.

Politiet i Torino er ikke like sikre på at angriperne hadde rasistiske motiver, og hevder det har vært flere angrep mot kvinner der egg har blitt kastet.

Forrige uke ble det kaste egg etter tre kvinner i det de forlot en restaurant.

– Det er en krise

Angrepet på Osakue kommer uansett i kjølvannet av en rekke voldelige og rasistisk motiverte hendelser som har skjedd i Italia de siste ukene.

En marokkansk mann døde i Roma etter at beboere som mistenkte at han planla et innbrudd fulgte etter bilen hans og banket ham opp når han krasjet.

En 19 år gammel servitør ble angrepet og banket opp i baren hun jobbet i.

En migrant fra Mali ble skutt og drept da han jobbet på taket i et mottakssenter.

I Roma ble en baby skadet da hun ble skutt luftpistol. Moren holdt henne i armene sine da hun ble truffet. To nigerianske asylsøkere ble også skutt med luftpistol.

De mange hendelsene gjør at angrepet på Osakue har blitt del av en større debatt i Italia.

– Angrepene mot folk som har en annen hudfarge er nå en krise. Det er åpenbart nå. Ingen kan benekte det, spesielt ikke hvis de sitter i regjeringen, skriver tidligere statsminister Matteo Renzi på Twitter.

– Ikke vær dum

Men innenriksminister Matteo Salvini, som er er ledere for ytre høyre-partiet Lega, tar ingen selvkritikk.

– Er det en rasismekrise i Italia? Ikke vær dum, sier han.

Etter å ha lagt til at han stod sammen med ethvert offer for vold, la innenriksministeren til:

– Masseimmigrasjonen som venstresiden har tillat har ikke hjulpet på sakene, sier Salvini.

Hans strenge innvandringspolitikk og retorikk har blitt sterkt kritisert av både opposisjonen og menneskerettighetsgrupper.