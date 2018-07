Norsk storsvindler pågrepet i Danmark

Svindedømte Marie Madeleine Steen var prøveløslatt da hun ble pågrepet for nye svindler i Danmark, skriver danske Ekstrabladet.

– Kvinnen ble pågrepet mandag morgen ved hotell Marina, nord for København. Kvinnen nekter straffskyld, sier etterforskningsleder Allan Lørup til TV 2.

Det var VG som først omtalte pågripelsen i Norge.

I mai 2017 ble Steen dømt til ett år og åtte måneder fengsel, hvorav ett år var betinget. Tidligere er hun dømt for flere forhold i Norge og Sverige.

Varetektsfengslet

Steen ble i går varetektsfengslet i to uker i retten i Lyngby etter hun svindlet en kvinne for 1.600 danske kroner.

Til TV 2 bekrefter vaktsjef Søren Bjørnestad i Nordsjællands politi at en kvinne med norsk statsborgerskap er anholdt og varektsfengslet i 14 dager.

– Vi kjenner henne fra tidligere forhold, og mistenker henne for andre lignende forhold, sier Bjørnestad.

I Danmark er Steen kjent som «Kvinden med den tunge kuffert», et tilnavn hun fikk på grunn av en dansk podcast fra Politiken. Hun skal visstnok slepe en tung koffert etter seg når hun reiser, skriver Ekstrabladet.

Offeret fant henne

​Det var søndag kveld Steen kom i snakk med den danske kvinnen som lånte henne 1.600 danske kroner.

– Den norske kvinnen forklarte at sønnen hennes hadde kjørt til Norge, og at lommeboken hennes lå igjen i bilen hans. Hun hadde derfor ikke penger til transport eller hotell, sier etterforskningsleder Allan Lørup til TV 2.

Den danske kvinnen hadde begynt å tenke over historien da hun kom hjem, og søkte opp Steen på nettet. Politiet i Nordsjælland vet ikke hvilket navn Steen oppga til kvinnen.

Morgenen etter syklet hun til hotellet der Steen bodde, og konfronterte henne.

– Hun sa hun ville ha pengene sine tilbake, og så ringte hun politiet, sier Lørup.

18 siktelser

Nordsjællands politi informerer i en pressemelding at de allerede hadde 15 siktelser mot Steen liggende. Ifølge Ekstrabladet hadde det kommet to nye anmeldelser i tillegg til hendelsen hun ble pågrepet for i går.

Politiet i Danmark skal derfor ha 18 bedrageriforhold på den prøveløslatte svindleren. Forholdene er begått over en periode på fire år i hele landet.

De oppfordrer nå alle som mener de kan ha blitt lurt av kvinnen om å ta kontakt med dem.

– Vi oppfordrer andre eventuelle ofre om å henvende seg til politiet, sier etterforskningsleder Allan Lørup til Ekstrabladet.

Politiet advarer mot kvinnen

Steen er flere ganger tidligere dømt for å ha svindlet til seg penger under påskudd av å være kreftsyk, og politiet har advart mot kvinnen i en årrekke.