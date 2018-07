Flere personer er blitt funnet i vannet etter skogbrannens herjinger.

Natt til tirsdag var det nok en justering av dødstallet, etter at dykkere fant enda en død person i området der skogbrannen brøt ut omkring 30 kilometer øst for Aten 23. juli.

Brannen er den dødeligste i Hellas på mange tiår, og det fryktes at antall omkomne kan stige ytterligere ettersom flere fortsatt er savnet.

Mange av de omkomne er funnet i vannet fordi de druknet i forsøket på å unnslippe flammene. Mandag fikk kystvakten bistand fra spesialdykkere med undervannsscootere som kan brukes på 120 meters dyp.

Flere enn 3.500 boliger har blitt skadet av brannen, hvorav over 1.000 er å anse som totalskadde.

VÅKENATT: Utenfor parlamentet i Hellas deltok mange tusen personer i en våkenatt til minne om ofrene etter tragedien, mandag 30. juli. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP PHOTO

– Brannen spredte seg 5 kilometer på 90 minutter i et område der 20.000 mennesker befant seg. Under de forholdene var det ikke mulig å gjennomføre en komplett og organisert evakuering, sier talsperson for myndighetene Dimitris Tzanakopoulos.

Greske myndigheter har fått krass kritikk for manglende beredskap, og statsminister Alexis Tsipras har sagt at han tar det politiske ansvaret for branntragedien. Regjeringen har varslet at de vil be råd fra andre EU-land når de reorganiserer landets sivilforsvar.

Mandag kveld var omkring 500 personer samlet utenfor den greske nasjonalforsamlingen for å legge ned blomster og tenne lys for brannens ofre.

