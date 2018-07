Sommeren i Norge 2018 har vært utrolig varm og tørr, og mange sier de ikke kan huske en sommer med mer stekende sol.

Når det gjelder hvorvidt dette været er positivt eller ikke, er meningene delte, og et par bønder skulle nok ønske seg et litt mer variert vær. Samtidig er det åpenbart at svært mange nordmenn har hatt stor glede av Syden-stemningen.

Ifølge StormGeo vil juli gå inn i historien som en av de virkelig varme månedene, med rekorder over det ganske land.

Høytrykk på høytrykk

Særlig er det Sør-Norge, som omfatter Østlandet, Vestlandet, Sørlandet og Trøndelag, som på godt og vondt har fått oppleve den ekstreme varmen og tørken.

– Årsaken til at Norge har hatt så mange solfylte dager denne sommeren er at vi ikke har hatt noen særlige lavtrykk rett inn mot oss, sier StormGeo-meteorolog Beate Tveita.

Også i Nord-Norge fikk man noen svært varme dager etter hvert. På Finnmarksvidda ble middeltemperaturen i juli hele 4-6 grader over normalen ved nesten alle stasjonene.

– Norge har hatt et høytrykksdominert vær, som har gitt tørre måneder. I tillegg har varm luft av og til kommet opp fra sør. Det har generelt vært veldig varmt i forhold til normalen, sier Tveita.

Tørt

På Østlandet har gjennomsnittstemperaturen i juli også vært 4-6 grader over det som er vanlig. Fra Vestlandet og nordover var det i juli 2,5-4 grader høyere enn normalt. I løpet av måneden har det blitt satt massevis av varmerekorder, både lokalt og fylkesvis.

Selv om sommeren har vært såpass spesiell, utelukker ikke Tveita at en lignende sommer kan komme tilbake i nær fremtid.

– Det varierer fra år til år. Neste år kan det bli akkurat likt, men det kan også bli en våt sommer. Det svinger fra år til år, og det e ringen fasitsvar for hvordan det vil bli, sier Tveita.

Den tørreste regionen i juli ble kysten fra Aust-Agder til Oslofjorden, der for eksempel Hvaler bare fikk 1 millimeter nedbør.

Varmerekorder

I den første halvdelen av måneden lå det et stabilt høytrykk med varmt og pent vær over Sør-Norge. Fra Nordvestlandet og nordover ble det i denne perioden litt mer skiftende.

Den 16.-19. juli kom et stort høytrykk, som ga tropevarme over hele landet. Natt til 19. juli fikk Makkaur fyr, ytterst på Varangerhalvøya, en minimumstemperatur på 25,2 grader, som er den nest varmeste tropenatten som er målt i Norge noensinne.

Fra 26. til 29. juli kom det en ekstrem varme, som startet i sør og bredte seg nordover. I disse dagene ble det satt flere fylkesrekorder i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Akershus, Østfold og Vestfold, med 32-34 grader flere steder.

Aller varmest ble det i Åndalsnes i Møre og Romsdal med +34,7 grader den 28. juli. Disse dagene var det også utrolig mange stasjoner som fikk tropenetter, og natt til 28. juli fikk omtrent en fjerdedel av alle stasjonene i landet en tropenatt, noe som trolig aldri har skjedd før.

«Enda en varmerekord for sommeren 2018 kan allerede nevnes, og det er at det aldri før har vært så mange dager i Norge på en og samme sommer med over 30 grader som i 2018 – nå over 35 dager!! Og det er fortsatt én måned igjen», skriver Storm i en pressemelding.