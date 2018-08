TV 2 snakket mandag med to venninner av avdøde Sunniva. De gikk på samme skole.

Sammen med sine foresatte la de ned lykter i en hul stein ved politiets sperrebånd tirsdag ettermiddag. På steinen står det «alltid i mitt hjerte» og på lyktene er det skrevet en personlig hilsen til den avdøde 13-åringen.

– Hun var alltid snill og hjelpsom, og en person som man alltid kunne være sammen med. Alltid morsom, sier den ene og legger til:

– Det blir veldig trist å starte på skolen til høsten igjen uten henne. Det blir en tom pult i klasserommet.

Det var 13 år gamle Sunniva Ødegård som ble funnet død på Varhaug natt til mandag. Foto: Privat

Ville stå på hendene

Venninnen forteller at de pleide å turne sammen. Sunniva hadde som mål å kunne slå hjul og stå på hendene uten å støtte seg til noen.

En av de foresatte forteller at han husker Sunniva som ei veldig hyggelig og omgjengelig jente.

Mandag kveld var Varhaug kirke åpen for personer som ville samles i sorgen etter tapet av Sunniva. Tirsdag morgen fikk det lille tettstedet på Jæren nok en vanskelig beskjed: En 17 år gammel gutt, som bor i den avdøde 13-åringens nærområde, hadde blitt pågrepet og siktet for drap.

Sunniva kom ikke hjem til avtalt tid søndag kveld, og ved 23-tiden gikk faren hennes ut for å lete. Hun skal ha snakket i telefon med kjæresten sin ved 22.30-tiden da hun plutselig sa «Shit!» og samtalen ble brutt, ifølge Stavanger Aftenblad. Ved 03-tiden ble Sunniva funnet død på en sti 150-200 meter fra sin egen bolig.

På en sti ved jernbanelinja på Varhaug ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet død. Foto: NTB Scanpix

Sluttet nylig i jobben

Bare timer før Sunniva ble meldt savnet søndag kveld, rykket en politipatrulje ut etter å ha fått melding om innbrudd i en barnehage på Varhaug. De mistenker at den drapssiktede var den som begikk innbruddet og at han kort tid etterpå traff på Sunniva.

Kort tid før Sunniva ble drept, skal den drapssiktede 17-åringen ha brutt seg inn i denne barnehagen, mener politiet. (Foto: Svein Flagestad / TV 2)

Mandag meldte han seg til politiet i Stavanger. Den 17 år gamle gutten ble først avhørt som vitne, men i løpet av kvelden og natten ble han siktet for drap.

TV 2 vet at 17-åringen inntil nylig jobbet i et lokalt firma på Jæren.

Arbeidsgiveren hans opplyser til TV 2 at arbeidsforholdet ble avsluttet i juli fordi gutten etter planen skulle begynne på skole. Arbeidsgiveren forteller at han ikke er kjent med at 17-åringen skal ha vært involvert i noen uheldige episoder.

Dette vet vi: Søndag kveld var 13 år gamle Sunniva på besøk hos en venn i nabolaget på Varhaug.​



Mellom klokken 21.30 og 22.30 skal den drapssiktede 17-åringen ha begått innbrudd i en barnehage på Varhaug.



Ved 22.30-tiden skal Sunniva ha vært på vei hjem. Ifølge Stavanger Aftenblad snakket hun i telefonen med kjæresten sin. Sunniva skal ha sagt at «nå er jeg hjemme» før hun sa «Shit!». Deretter ble samtalen brutt.



Ved 23-tiden bestemmer faren til Sunniva seg for å gå ut og lete etter datteren. Han får etter hvert med seg flere personer i leteaksjonen, blant annet en politipatrulje som hadde rykket ut til innbruddet i barnehagen.



Klokken 00.30 går kjæresteparet Jan Willy Østbø og Linn Jeanett Pollestad på en tursti på Varhaug. De har med seg hunden Alice som ikke markerer på veien.



Klokken 03.00 blir Sunniva Ødegård funnet død ved den samme turstien som kjæresteparet gikk på. Den ligger bare 150 til 200 meter fra 13-åringens hjem. ​

I tillegg til at politiet mener at han sto bak innbruddet i barnehagen søndag kveld, melder NRK at 17-åringen var involvert i en brann på Varhaug skole tidligere i sommer.

Politiet bekrefter at gutten har vært i deres søkelys tidligere, men det er ingenting som tyder på at han er domfelt. Han skal, ifølge politiet, heller ikke ha vært involvert i voldskriminalitet.

Tatt med til lege

Tirsdag ettermiddag ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. 17-åringen var iført grå t-skjorte, grå joggebukse og hadde Crocs på føttene da han møtte i rettssalen. Han så alvorstynget ut.

Politiadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker i Jæren tingrett før fengslingsmøtet tirsdag. Foto: NTB Scanpix

Etter fengslingsmøtet ble han tatt med til lege, skriver NTB. Politiet ønsket blant annet å få en vurdering av guttens psykiske helse.

Både Sunniva Ødegårds og 17-åringens nærmeste familie får nå profesjonell kriseteamet i Hå kommune, forteller fungerende ordfører Mons Skrettingland (H) til TV 2.

– Folk reagerer med sjokk og vantro. Det er ingen oppskrift på hvordan man håndterer en slik situasjon, sier han.

– Verste av det verste

Det bor drøyt 3000 mennesker på Varhaug i Hå kommune på Jæren, som ligger rundt 45 minutters kjøring fra Stavanger. Dette er et sted der mange kjenner hverandre.

– Dette er det verste av det verste. Det er bare trist og vanskelig, men jeg er opptatt av at alle parter skal ivaretas på en skikkelig måte.

– Det er mange følelser nå, og det er viktig at vi tar godt vare på hverandre, sier Skrettingland.

Fungerende ordfører i Hå kommune, Mons Skrettlingland (H). Foto: NTB Scanpix

Han opplyser at helsestasjonen på Varhaug holder åpent fra 12-15 denne uka for ungdommer som har behov for å snakke med noen.

Sunniva Ødegård ble obdusert tirsdag, og trolig vil den fastslå hva hun døde av. Politiet har foreløpig ikke gått ut med hva de mener er motivet for drapet.