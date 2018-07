– Hun kan ikke ha ligget der da

Meldte seg for politiet

Han forteller at Allice tidligere har markert på dyr eller andre ukjente lukter langs stien.

– Da gir hun klar beskjed, sier han.

Morgenen etter så både Østbø og samboer Pollestad på nyhetene at nabojenta var funnet død i langs den faste turruta. Da ringte de umiddelbart til politiet.

13-åringen ble funnet død langs turstien som ligger like ved jernbanesporet på Varhaug. Foto: NTB Scanpix

– Jeg ringte tipstelefonen, men var selvfølgelig usikker på hvor stor betydning opplysningene mine ville ha. Politiet svarte at de var svært nyttige, sier Østbø.

Verken han eller kjæresten tror at Sunniva har befunnet seg langs stien da de passerte den kl. 00:30.

– Jeg er sikker på at hunden ville gitt beskjed dersom hun hadde ligget der da vi gikk forbi natt til mandag. Jeg tror ikke hun har vært der da vi gikk turen, sier Østbø.

– Vi undersøker

Politiet vil ikke si om når de mener at Sunniva ble drept, ei heller om de mener at åstedet ligger en annen plass og at hun har blitt flyttet.

– Dette er forhold som vi undersøker, men jeg vil ikke gå inn på så konkrete ting i etterforskningen, sier politiadvokat Marte Lysaker etter tirsdagens fengslingsmøte i Jæren tingrett.

Politiet framstilte gutten for lege tirsdag ettermiddag for å få vurdert blant annet hans psykiske tilstand før han ble varetektsfengslet i to uker. Det er NRK som melder om fenglingskjennelsen.

På spørsmål om hvordan han blir ivaretatt, opplyser politiet at de retter betydelig oppmerksomhet mot hans helse – tatt i betraktning den store belastningen det innebærer å være siktet for drap.

Politiadvokat Marte Lysaker i Jæren tingrett før fengslingsmøtet mot den drapssiktede 17-åringen. Foto: NTB Scanpix

Obduksjonsrapporten vil trolig gi politiet en tydelig indikasjon på når døden inntraff.

Samtidig jobber politiet nå med å kartlegge alle bevegelsene til 13-åringen og den siktede 17-åringen. Han skal i avhør ha forklart at han befant seg på funnstedet, men at han nekter for å ha drept Sunniva Ødegård.

Politiet jobber også med å avdekke et eventuelt drapsmotiv.

Kartlegger bevegelser

Det var 17-åringen selv som mandag ettermiddag meldte seg hos politiet. Han ble først tatt inn til avhør som vitne, men i løpet av kvelden ble han siktet for å ha drept 13-åringen. Den siktede bodde bare en spasertur fra Sunniva Ødegård.

Linn Jenaett Pollestad synes det er skummelt å tenke på det som har skjedd.

– Det er forferdelig. Vi er et lite lokalsamfunn, og sånt skal ikke skje.

– Hvordan er det på Varhaug nå?

– Det er mørkt her. Man merker det på oss som bor her, det er mye fortvilelse. Man kan nesten ikke tro det, sier Pollestad.