Mange har stilt seg uforstående til at Sivert Heltne Nilsen valgte å forlate et gulljagende Brann til fordel for danske Horsens, som for øyeblikket ligger på 9. plass i Superligaen.

​Se deler av intervjuet med BTs Anders Pamer i videovinduet øverst.

Journalister og supportere har forsøkt å nøste i gåten, uten å lykkes.

Tirsdag kunne sportskommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, avsløre i en kronikk at selv Brann-spillerne er i villrede, og har tatt kontakt med han og andre journalister for å finne ut av hva som har skjedd og årsaken til at Nilsen nå forlater serielederen.

Dette bekrefter Pamer overfor TV 2 Nyhetskanalen.

– Det stemmer, og det er derfor jeg mener at Lars Arne Nilsen snart må svare og redegjøre for dette. Det kan hende at foranledningen er helt udramatisk og at det finnes en årsak som er enkel å forstå, men det vet jo vi ikke.

Lars Arne Nilsen bedyrer imidlertid i et intervju med BT tirsdag at han aldri kommer til å fortelle hva han synes om sønnens overgang.

– Hva jeg tenker og føler om det, kommer ikke jeg til å si noe om. Dette er en klubbeslutning, som vi står bak hele gjengen. Mine følelser og tanker må dere bare spekulere i, sier han.

– Fått lovnader om at jeg kan gå videre

Sønnen har imidlertid åpnet litt opp om sjokkovergangen i et intervju med TV 2 Østjylland på Facebook. Her forteller han at han har fått lovnader om at han kan gå videre til en større klubb når muligheten byr seg. En lignende lovnad fra Brann skal være grunnen til at midtbanespilleren fikk forlate klubben allerede i sommer.

– Man har jo ambisjoner som fotballspiller og det er jo det klubben antydet da jeg kom også. De har lyst til å være en klubb som lar meg gå, og være en klubb som selger. Det er selvfølgelig veldig positivt og det var med i avgjørelsen min også. De er en klubb som er utrolig flink til å utvikle spillere og det er en kjempemulighet å få utvikle seg her.

Danskene virker også en smule overrasket over Nilsens klubbvalg, men den tidligere Brann-spilleren avviser at Horsens er et skritt ned. Han bedyrer at han har fulgt klubben helt siden han fikk vite om interessen.

– Horsens er en kjempeutfordring, og det er liksom Superligaen, det er der jeg har lyst til å lykkes. Det blir en kjempeutfordring. Som sagt, jeg ser bare frem til å ta den utfordringen og utvikle meg som spiller. Og jeg følte meg vanvittig ønsket. Det blir kult, sier han.​