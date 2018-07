Når norske skipsredere skulle ha representasjonsbil tilbake på 80-tallet gikk det gjerne i Mercedes, eller kanskje Jaguar.

Noen dro til skikkelig og kjøpte Rolls-Royce, mens andre igjen ville ha noe som taklet dårlige veier og kunne brukes også på jaktturer: Da var Range Rover et naturlig valg.

Det var nok ikke så mange av dem som vurderte en Citroën, men unntak finnes. Da skipsreder Jacob Stolt-Nielsen skulle ha ny bil tilbake i 1988, gikk han nemlig for en Citroën CX GTI Prestige.

Nå er den til salgs, og her snakker vi sjelden mulighet.

Strøken innvendig

Bilen har ikke rullet mer enn 92.000 kilometer. Den var i sin tid svært velutstyrt, med blant annet brunt skinninteriør, aircondition og automatgir. De som har sittet i baksetet på en CX Prestige kan berette om bakseteplass av det virkelig rause slaget. Så var det da også her mange av eierne satt, inkludert første eier av dette eksemplaret:

– Bilen ble kjørt med privatsjåfør, forteller selger Refrance i Drammen. De er kjent for å ha mye gromt på lager.

Bilen skal være strøken innvendig, men har noen riper utvendig. Her kan det derfor trenges litt stell, hvis man skal ha den tilbake i tilnærmet nybilstand. Statens vegvesens kjøretøyopplysninger kan forresten fortelle at kilometerstanden ble registrert til 84.000 tilbake i 2012. Den har altså ikke gått mye siden da.

Dette er virkelig sjelden luksus

Citroën CX skilte seg virkelig ut da den kom på 70-tallet, dette var storbil breddfull av særpreg.

En av verdens vakreste

Da CX kom på markedet første gang i 1974, vakte den stor oppmerksomhet. Det å skulle følge opp legendariske DS var på ingen måte noen enkel jobb, men Citroën leverte en imponerende bil, full av særpreg.

Det gjelder også designet. CX blir av mange kjennere regnet som en av verdens vakreste biler noensinne. Den var forut for sin tid da den kom, og har inspirert mange bildesignere siden.

Mange Citroën-entusiaster mener også at dette var den siste, "ekte" Citroënen, ettersom den ble utviklet før Peugeot tok over kontrollen i 1976. Etter det ble noe av særpreget og de mest spesielle løsningene tonet ned.

Fransk årgangsluksus – denne kom fra Renault

Interiøret er også svært spesielt, for mange krevde det litt tilvenning.

Klikk her for å se annonsen og alle bildene av bilen

Ikke mange har overlevd

Den aktuelle bilen er altså en GTI-utgave, det betyr i praksis 2,5-liters bensinmotor. Prestige betyr at den er forlenget i forhold til vanlig CX, med hele 25 centimeter.

Utgaven kan enklest gjenkjennes på de lange bakdørene og ekstra god plass mellom bakhjulet og dørene. Den debuterte som 1976-modell. Allerede i 1977 ble den litt forandret, med diskret forhøyet taklinje for at baksetepassasjeren(e) skulle ha god plass til hatten.

Selv om CX alltid var en bil for entusiastene, er det ikke så mange som har overlevd her hjemme. Noe skyldes nok at den var teknisk avansert, det ble fort kostbart når noe gikk i stykker. Og begynte man først å slurve med vedlikeholdet, kunne resultatet fort bli et oppdemmet reparasjonsbehov som kostet mer enn bilen var verdt.

Derfor er servicehefte så viktig på en bruktbil

Stasjonsvognutgaven var også populær og hadde et voldsomt bagasjerom.

Flere til salgs

Slik sett er det ikke ofte det dukker opp biler som denne. Prisforlangende er på 199.000 kroner. Kjøper du og tar gode vare på bilen, er det all grunn til å regne med at det kan bli en god investering. Prisene er nemlig på vei opp internasjonalt.

PS: I skrivende stund er det tre andre Citroën CX til salgs i det norske bruktmarkedet. Billigst er en 1988-modell. Den har vært avskiltet siden 2010, prisforlangende her er på 18.000 kroner.

Dessuten er det to stasjonsvogner, fra henholdsvis 1985 og 1988. Prisforlangende for førstnevnte er på 50.000 kroner, mens 1988-modellen kan bli din for 100.000 kroner.

