Søndag kveld var Sunniva Ødegård (13) på besøk hos en venn på Varhaug i Hå kommune på Jæren. Da hun ikke kom hjem til avtalt tid, gikk faren ut for å lete etter henne.

Flere personer tok del i leteaksjonen. Etter hvert kom også en politipatrulje til. Patruljen var på Varhaug i forbindelse med at de hadde fått melding om et innbrudd i en barnehage.

Etter en fire timer lang leteaksjon fant politiet Sunniva Ødegård død. Hun lå på en sti ved en jernbaneskinne cirka 150-200 meter fra sitt eget hjem.

Kobles til innbruddet

Mandag ettermiddag møtte en 17 år gammel gutt opp i vakta hos politiet i Stavanger. Han ble først tatt inn til avhør som vitne, men er nå siktet for å ha drept 13-åringen. Han nekter straffskyld for drap, men har forklart at han var på åstedet.

Boligen til 17-åringen ligger ikke langt fra Sunniva Ødegårds hjem. Tirsdag har politiet sperret av guttens bolig og de gjennomfører en ransaking på adressen.

TV 2 får opplyst at politiet kobler 17-åringen til innbruddet i barnehagen som de rykket ut til søndag kveld. Ifølge VG skjedde innbruddet før Sunniva ble meldt savnet.

Ingen klar relasjon

17-åringen har vært i politiets søkelys tidligere, men han skal ikke ha vært innblandet i voldssaker.

Det er mellom 150 og 200 meter mellom 13-åringens hjem og stedet hun ble funnet død.

Politiet har ikke lyktes med å avdekke en klar relasjon mellom 17-åringen og avdøde Sunniva Ødegård. De skal ikke ha vært i samme omgangskrets, men begge var bosatt på Varhaug i Hå kommune på Jæren.

Klokken 13.30 tirsdag ettermiddag ble 17-åringen fremstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett. Siktede møtte i grå t-skjorte og joggebukse. Han så alvorstynget ut og kastet ett blikk mot pressen. Selve rettsmøtet går for lukkede dører av hensyn guttens alder og av hensyn til den videre etterforskningen.

Kripos har bistått Sør-Vest politidistrikt. Politiet understreker at de fortsatt er i en tidlig fase av etterforskningen. De mener å ha tatt riktig gjerningsperson, men kan ikke utelukke flere pågripelser.

Politiet ønsker ikke å kommentere om drapet kan ha vært seksuelt motivert. Det står helt sentralt for politiet å avdekke et mulig motiv.

En bamse og en rose er lagt ned ved politiets sperrebånd. Foto: NTB Scanpix

Uklar dødsårsak

13-åringen vil bli obdusert tirsdag. Håpet er å fastslå hva som er dødsårsaken. Det er fortsatt uklart om funnstedet og åstedet er det samme. Politiet opplyser at det var svært mørkt på funnstedet, men de vil ikke si noe om hvorvidt kroppen var forsøkt skjult.

Politiet sier at de fortsatt ønsker tips i saken.

Opplysninger fra Stavanger Aftenblad kan tyde på at siste sikre livstegn fra Sunniva Ødegård var ved 22.30-tiden søndag kveld. Da skal hun ha snakket i telefon med sin 14 år gamle kjæreste. Hun skal ha sagt at hun var hjemme, før hun sa «shit» og samtalen ble brutt.

Kriminalteknikere er fortsatt ikke ferdig med åstedsundersøkelser ved jernbanebroen der 13-åringen ble funnet. Foto: NTB Scanpix

Mens saken pågår er lokalmiljløet på lille Varhaug i sjokk. Mandag kveld holdt kirken åpen. Der møttes familie og venner av Ødegård for å komme sammen i sorgen.