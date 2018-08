Lørdag 14. juli skulle hestepasseren Eirin Sørmo (20) inn til sin favoritthest Rofstad Odin ved Leangen travbane i Trondheim.

Der gikk det fryktelig galt, for mens Eirin matet vinnerhingsten med gulrøtter, gikk den plutselig til angrep.

– Han bet meg i halsen og kastet meg rundt. Jeg mistet følelsen i resten av kroppen, forteller Eirin til TV 2.

Selv om hun var helt klar i hodet, klarte hun likevel ikke å rope på hjelp.

– Jeg var sikker på at jeg kom til å dø. Det var såpass brutalt. Jeg lukket øynene og hørte venninnen min hyle.

Kan ta et år å bli helt frisk

Til slutt slapp hesten taket, og venninnen Olea Villa Furre stormet til for å hjelpe. Heldigvis klarte Olea å dra Eirin vekk fra den hissige hingsten.

– Hun fikk meg ut i luftegården. Jeg må gi all takk til Olea for at jeg lever, for hadde det ikke vært for henne, hadde jeg ikke vært her i dag, sier Eirin.

20-åringen er nå innlagt på St. Olavs hospital. Etter forholdene var hun heldig med skadene hun fikk, for det kunne gått langt verre.

– Jeg slapp unna med to fine brudd i nakken. Hovedpulsåren til hodet ble smadret, og heldigvis ble det ikke hull på huden, for da hadde jeg nok blødd i hjel, sier Eirin.

Hun fikk også store hevelser og blødninger i ryggmargen. Mandag begynte den lange og krevende opptreningen.

– Legene har sagt at jeg må regne med at det går et år før jeg blir så frisk som jeg kan bli. Jeg må lære å gå på nytt, og alle muskler må lære å bevege seg på nytt.

Vil tilbake til hestene

Eirin sier Rofstad Odin vanligvis er en veldig snill hest, og at den aldri har gjort noe lignende tidligere. Hun tror årsaken til at han angrep henne er at han kjente lukten av en annen hest.

– Vi tok bilde sammen med en annen hingst som Olea er oppasser for, og da kom han bort med nesen og koste. Så gikk jeg videre til Rofstad Odin og ga ham gulrøtter, og jeg tror han ble sjalu på lukten, sier Eirin.

Hun er overbevist om at hesten er uskyldig, og sier hun fortsatt har et godt forhold til ham. Samtidig er hun opptatt av at hennes ulykke skal gjøre at andre som driver med hest er forsiktige.

– Hester er store og kraftige dyr, og de har instinkter i seg. Man skal tenke to ganger over det man gjør. Dette er en tankevekker.

Etter hendelsen har Eirin fått mange støttemeldinger fra venner og bekjente, og også fra en del ukjente. Det gir ekstra motivasjon når man føler seg sliten, sier 20-åringen.

– Jeg er helt sjokkert over all støtte og omtanke fra venner og ukjente. Det betyr utrolig mye å ha travmiljøet i ryggen.

Nå skal hun jobbe hardt for å bli frisk, og den største motivasjonen er nettopp å komme tilbake til hestene.

– Fra jeg var liten har det alltid vært min store motivasjon å komme til stallen og være med hestene. Slik er det nå også.