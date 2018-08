Fulham signerer Alfie Mawson fra Swansea. Det melder klubben på sine hjemmesider.

Mawson har også blitt koblet til Burnley og West Ham i løpet av sommeren.

Prisen for overgangen er ikke kjent, men etter det Sky Sports erfarer skal den være på 160 millioner kroner, men kan stige til 213 millioner kroner.

– Spiller vakker fotball

Mawson har skrevet under på en fireårskontrakt.



– Jeg er henrykt over å komme til Fulham. Jeg liker prosjektet man har på gang her. Fotballen som ble spilt forrige sesong var vakker å se på, og jeg kan ikke vente med å bli en del av det og komme i gang, sier Mawson.

24-åringens overgang har vært ventet siden klubben rykket ned tidligere i år. Midtstopperen har tidligere spilt for England på U21-nivå og har 70 kamper for Swansea etter at han kom fra Barnsley i 2016. Den gangen var overgangssummen på 53 millioner kroner.

Forrige sesong spilte Mawson alle Premier League-kampene. Han startet sin karriere i Brentford før han gikk til Barnsley, som nå vil motta en sum etter å ha hatt en salgsklausul i avtalen med Swansea.

Kjøpefesten fortsetter

Fulham har tidligere i sommerens overgangsvindu signert den sentrale midtbanespilleren Jean Michaël Seri (288 millioner kroner), angriperen Aleksandar Mitrovic (194 millioner kroner), målvakten Fabri (57 millioner kroner), midtstopperen Maxime Le Marchand (38 millioner kroner) og venstrevingen André Schürrle (på lån).

Nå setter de altså kronen på verket ved å signere den engelske midstopperen. Dermed får nordmannen Stefan Johansen enda en ny lagkamerat.