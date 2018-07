Det jobbes intenst med elbiler hos en rekke av verdens bilprodusenter akkurat nå.

Dette handler både om kompakte og ikke altfor kostbare biler – og elbiler som trygt kan karakteriseres som drømmebiler.

I siste kategori finner vi Porsches første elbil, kalt Taycan. Det har en tid vært kjent at den skal komme på markedet mot slutten av 2019. Nå har Porsche gått ut med mer informasjon om nykommeren.

Norge først ute

De bekrefter blant annet at det allerede er produsert et tresifret antall prototyper av den – og at de første bilene allerede er ute på offentlige veier.

Porsche skal kjøre et omfattende testprogram her. 60 utviklere fra Porsche har vært på tur med 21 kamuflerte prototyper i Sør-Afrika, hvor de blant annet har forsket på hvordan bilen takler ekstrem hete.

Kuldetester står også på programmet. Det er nok slett ikke utenkelig at vi får se Taycan på våre breddegrader, til vinteren. Da er bilen også på mange måter på "hjemmebane".

Norge er faktisk det første landet i verden som tar i mot reservasjoner på Taycan. Det startet i vår. Og allerede etter første dag, avslørte den norske importøren at hele 1.500 kunder hadde betalt inn depositumet på 20.000 kroner.

Rekordhøy interesse for super-elbil

Dette kan bli et relativt vanlig syn på norske veier etter lanseringen sent neste år.

20.000 biler i året

Taycan er en fireseteres sedan, med et design som absolutt lever opp til Porsche-standarden. Det gjør også ytelsene. Konseptbilen er utstyrt med to motorer, en på hver aksling, som til sammen yter 600 hk. 0-100 km/t serveres på under 3,5 sekunder og rekkevidden er oppgitt til 500 kilometer.

I utgangspunktet er det tallet målt etter den utgående NEDC-standarden. Den er "snillere" enn WLTP som nå gjelder. Det betyr at den offisielle rekkevidden til Taycan kan bli lavere når bilen kommer på markedet. Men så skal vi heller ikke utelukke at det blir tekniske endringer på bilen til da. Utviklingen går fort på en rekke områder. Derfor er det også et viktig poeng å kunne justere og finpusse så langt som mulig ut i prosessen, før man "låser" det endelige resultatet.

Porsche antyder selv en produksjonskapasitet på 20.000 biler årlig. Det er 2/3 av det de i dag lager av ikoniske 911. Med andre ord: Taycan blir en viktig bil for merket.

Porsche: Jo da – en heftig sportsbil kan funke året rundt ​

Minimalistisk interiør i konseptbilen, her kan det nok bli endel endringer før den blir klar til produksjon.

Investerer 57 milliarder (!) kroner

Det gjenspeiler seg også i det de nå investerer i den elektriske satsingen. Innen 2022 skal nemlig den tyske bilprodusenten investere mer enn 6 milliarder euro i elektrisk mobilitet. Det tilsvarer om lag 57 (!) milliarder norske kroner.

Porsche opplyser dessuten at 500 millioner euro utelukkende skal investeres i Taycan. Det tilsvarer rundt 4,7 milliarder norske kroner. Elbilen vil også sørge for 1.200 nye arbeidsplasser i Porsche sitt hovedkvarter i Zuffenhausen.

