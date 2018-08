Tom-Runes sønn (7) omkom på badeland: – Livet falt i grus

En sommerdag i juli 2008 hadde Tom-Rune Bertelsen (51) fra Drammen med seg sønnene Jens Christian og Svein-Erik på badeland i Sverige.

Jens Christian var ti år gammel, mens Svein-Erik var syv og et halvt.

– De holdt på i skliene og badet. Så kom Jens-Christian plutselig løpende, og sa at det var noen som «holdt på» med Svein-Erik, forteller Tom-Rune.

Faren løp bort, og da så han hva som hadde skjedd. Umiddelbart tok han over med å utføre hjerte- og lungeredning.

– Så ringte vi ambulanse, og de fikk puls. Jeg ble helt overlykkelig. Men så fikk jeg beskjeden rundt en time etterpå fra tre-fire personer i hvite frakker. Jeg fattet det ikke før de sa hva som hadde skjedd, sier Tom-Rune.

– Det er et helvete å tenke på det, sier faren etter en liten pause, tydelig preget.

Viktige venner

Etter den grusomme beskjeden begynte den tunge oppgaven med å ringe rundt til familien. Blant annet måtte han ringe kona Lone, for at hun skulle komme til Sverige.

Da familien kom hjem til Drammen, var det mange venner som stilte opp for å hjelpe.

– Ikke bare var de hos oss, men de tok seg av alt hjemme. Bare noe så enkelt som at de handlet inn og lagde mat og vasket huset hjalp veldig. For de kunne ikke gjøre noe annet for oss enn å være der, sier Tom-Rune.

Vennene hjalp familien med ting de ikke tenkte på i den vanskelige tiden. De hjalp også til med Jens-Christian.

– Venner som hjelper deg er utrolig viktig, men det var jo begrenset hvor lang tid de kunne bo hos oss. De hadde et eget liv, så vi kunne ikke beordre dem til å være her. Det er tøft i tiden etterpå, for da står du der alene, sier Tom-Rune.

– Folk sørger ulikt

51-åringen sier det er viktig å la mennesker sørge på sin egen måte når ulykken inntreffer. Han sier at livet falt helt i grus i månedene som kom.

– Jeg lot bare alt fare. Lone var den sterke, men etter ett år falt hun også sammen. Da hadde jeg så vidt begynt å komme meg på beina igjen, så da var det min tur til å ta meg av henne og Jens-Christian. Vi sørger fortsatt på hver vår måte.

Ifølge Tom-Rune går det aldri an å forberede seg på en slik hendelse. I sorgprosessen etterpå har veien blitt til mens han har gått, med små skritt av gangen.

– Det er utrolig viktig å la folk sørge på forskjellige måter. Man må aldri fortelle hverandre at man må sørge likt. Det finnes ikke. Hver person er et eget individ uansett hva det gjelder.

Flere ulykker

Til tross for at Tom-Runes kropp ikke lenger er i like god stand som da han drev aktivt med kickboksing, bruker han trening som rehabilitering for alt han har opplevd. Særlig er det løping over lange avstander han bruker kreftene på.