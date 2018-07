Tirsdag formiddag ble det klart at en 17 år gammel norsk statsborger fra Varhaug er siktet for å ha drept Sunniva Ødegård.

Den siktede har mandag kveld og natt til tirsdag sittet i avhør hos politiet. 17-åringen nekter for å ha drept Sunniva Ødegård. Han forteller imidlertid at han har vært på åstedet.

Politiet vil begjære mannen varetektsfengslet i løpet av tirsdag. I to av ukene vil de be om brev- og besøksforbud.

Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, men han skal ikke ha vært involvert i voldssaker.

Harald Øglænd, familiens bistandsadvokat, sier til TV 2 at familien er lettet over at det har kommet tydelige spor så tidlig, men at de foreløpig ikke har fått sett på politiets dokumenter.

– Det er fortsatt litt prematurt å uttale seg om selve siktelsen. De håper sterkt at dette er riktig gjerningsmann, og at bevisene er sterke nok, sier Øglænd.

– Sorgen kommer nærmere

Mandag var en dag det skjedde utrolig mye for familien til avdøde Sunniva. Nå som ting har begynt å roe seg litt forteller Øglænd at det har begynt å gå litt opp for dem hva som har skjedd.

– Det siste døgnet har de begynt å kjenne sorgen komme nærmere. I går skjedde det masse, og alt var litt uvirkelig og sjokkpreget. Sorgen blir mer og mer framtredende nå, sier Øglænd.

Sunniva Ødegård (13) ble funnet død på en sti ved en jernbanebro på Varhaug. Hun bodde bare 150-200 meter fra funnstedet. Foto: Carina Johansen/Scanpix

Nå leter familien etter et svar på hva som har skjedd.

– For dem er det viktigst å få et svar på hvorfor dette har skjedd, men ettersom siktede ikke erkjenner straffskyld, får de ikke det enda. Vi vet ikke enda hva som er politiets bevis, men de håper å få mer svar når de får sett på politiets dokumenter, sier Øglænd.

Meldte seg selv

Politiet har ikke lyktes med å avdekke en klar relasjon mellom 17-åringen og avdøde Sunniva Ødegård. De skal ikke ha vært i samme omgangskrets, men begge var altså bosatt på Varhaug i Hå kommune på Jæren.

Den siktede mannen meldte seg selv i vakta på Stavanger politistasjon mandag ettermiddag. Politiet ønsker ikke å si noe om hvorvidt den siktede var etterlyst da han ankom politihuset i Stavanger, men de opplyser at han først ble avhørt som vitne før han ble siktet for drap.

17-åringen har fått oppnevnt Tor Inge Bergersen som forsvarer. Han er fast forsvarer i Jæren tingrett. Politiet ønsker ikke å forklare hva 17-åringen har sagt i avhør, utover at han nekter straffskyld.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra advokaten. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hva de mener kan være motivet for drapet.