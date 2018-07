Gutt (17) siktet for drapet på Sunniva (13)

Bakgrunnen for pågripelsen er tips og avhør. Det opplyser politiadvokat Herdis Traa og etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl på en pressekonferanse på politihuset i Stavanger tirsdag morgen.

Den siktede har mandag kveld og natt til tirsdag sittet i avhør hos politiet.

17-åringen nekter for å ha drept Sunniva Ødegård. Han forteller imidlertid at han har vært på åstedet.

Politiet vil begjære mannen varetektsfengslet i løpet av tirsdag. I to av ukene vil de be om brev- og besøksforbud.

Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, men han skal ikke ha vært involvert i voldssaker tidligere.

Etterforskningsleder i Sunniva-saken, Bjørn Kåre Dahl. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Meldte seg selv

Politiet har ikke lyktes med å avdekke en klar relasjon mellom 17-åringen og avdøde Sunniva Ødegård. De skal ikke ha vært i samme omgangskrets, men begge var altså bosatt på Varhaug i Hå kommune på Jæren.

Den siktede mannen meldte seg selv i vakta på Stavanger politistasjon mandag ettermiddag. Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl vil ikke si hva 17-åringen sa da han møtte opp i vakta.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om hvorvidt den siktede var etterlyst da han ankom politihuset i Stavanger, men de opplyser at han først ble avhørt som vitne før han ble siktet for drap.

Tirsdag formiddag har politiet sperret av 17-åringens bolig på Varhaug. Patruljer er på plass og jobber sannsynligvis med å ransake huset.

17-åringen har fått oppnevnt Tor Inge Bergersen som forsvarer. Han er fast forsvarer i Jæren tingrett. Politiet ønsker ikke å forklare hva 17-åringen har sagt i avhør, utover at han nekter straffskyld. TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra advokaten.

Samtale ble brutt

Kripos har bistått Sør-Vest politidistrikt i etterforskningen. Politiet understreker at de fortsatt er tidlig i etterforskningen. De mener å ha tatt riktig gjerningsperson, men kan ikke utelukke flere pågripelser.

13-åringen vil bli obdusert tirsdag. Håpet er å fastslå hva som er dødsårsaken.

Det er fortsatt uklart om funnstedet og åstedet er det samme. Politiet opplyser at det var svært mørkt på funnstedet, men de vil ikke si noe om hvorvidt kroppen var forsøkt skjult.

Sunniva Ødegård (13) ble funnet død på en sti ved en jernbanebro på Varhaug. Hun bodde bare 150-200 meter fra funnstedet. Foto: NTB Scanpix

Politiet sier at de fortsatt ønsker tips i saken. Politiet ønsker ikke å kommentere om drapet kan ha vært seksuelt motivert. Nå står det helt sentralt for politiet å avdekke et mulig motiv.

Mandag kveld kunne Stavanger Aftenblad fortelle at Sunniva Ødegård snakket i telefonen med sin 14 år gamle kjæreste ved 22.30-tiden mandag kveld. Hun skal ha forklart at hun var hjemme før hun sa «shit!» og samtalen ble brutt.

Ved 23-tiden gikk jentas far ut for å lete etter henne. Klokken 03.00 ble hun funnet ved en sti 150-200 meter hjemmefra.