Times skriver at Manchester United-sjef Jose Mourinho skal ha ringt spillere som Paul Pogba, Romelu Lukaku og Jesse Lingard og bedt de om å forkorte ferien sin for å hjelpe sine lagkamerater, som ikke har imponert i sesongoppkjøringen.

Real Madrid skal ha sagt at de ikke lengre er interesserte i å signere Willian, skriver Marca. Nå skal de kun være interesserte i Belgias målvakt Thibaut Courtois fra Chelsea, som Chelsea ikke ønsker å selge før de har funnet en erstatter.

Brasilianeren Willian skal ha fortalt til Mirror at han er «veldig glad i Chelsea» og at han nyter å bo i London.

LIKER SEG I LONDON: Willian nyter livet som fotballspiller i Chelsea. Foto: Eddie Keogh

Leicester-sjefen Claude Puel har fortsatt troen på at Harry Maguire – som har vært linket til Manchester United – vil bli i klubben den kommende sesongen, skriver Sky Sports. Han skal ikke ha vært overrasket over Harrys strålende opptreden under VM i Russland.

Maguire skal ifølge Mirror bli tilbudt en ny og lukrativ avtale med Leicester, som øker ukelønnen sin fra 534 000 til 1 million kroner.

Everton leder foreløpig løpet om å signere Manchester United-forsvareren Marcos Rojo. Det skriver Mirror. Argentineren skal ha blitt fortalt at han kan gå hvis prislappen på 320 millioner kroner blir møtt.

Liverpool er sikre på at de skal kunne få Sadio Mane til å signere en ny langtidskontrakt i løpet av de kommende ukene, skriver Mirror.

I mellomtiden er rødtrøyenes belgiske angriper Divock Origi ønsket på lån av både Besiktas og Fenerbache, melder Talksport.

Chelsea skal være i samtaler med Inter Milan om deres midtbanespiller Matias Vecino, skriver London Evening Standard. De skal også ha tilbudt Juventus 380 millioner kroner for den italienske forsvareren Mattia Caldara.

Blåtrøyene skal også vurdere et bud på 320 millioner kroner for Arsenals midtbanespiller Aaron Ramsey, skriver Telegraph.

Lazio skal ifølge Talksport ha blitt fortalt av Arsenal at de må betale 748 millioner kroner for å signere spanske Lucas Perez.

Newcastle skal være interesserte i Ajax-spilleren Nicolas Tagliafico, skriver Newcastle Chronicle. Men prisen på 8,5 millioner kroner i tillegg til kravene til venstrebackens agent kan være utenfor budsjettet til Newcastle-sjefen Rafael Beintez, som allerede er trangt i utgangspunktet.

Chelsea-sjefen Maurizio Sarri skal ha Bayern München-spilleren Robert Lewandowski i tankene når han skal signere en ny angriper. Det skriver Star.