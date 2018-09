Ford Fiesta ST har vært en av de grommeste småbilene på markedet i mange år nå. Og grom er den så til de grader fortsatt!

Vi har akkurat tilbakelagt en uke bak rattet i nyeste generasjon Fiesta ST. Den er både større, sterkere og raskere enn noen gang. Og det er spesielt én ting vi rett og slett er imponert over.

Les full test av nye Ford Fiesta her.

Hva er nytt?

Ford har gjort flere grep for å spisse kjøreegenskapene ytterligere. Blant annet er et nytt og stivere fjæringssystem på plass. Det skal gi enda bedre tilbakemeldinger fra underlaget, samt gi økt sidestivhet.

Det er også helt nytt at Fiesta ST kommer med ulike kjøreprogram – Normal, Sport og Bane. Her påvirkes både styrerespons, stabilitetskontrollen og faktisk lydbildet.

Fiesta er en kompakt bil, og måler 4 meter i lengderetning.

Den største og viktigste forandringen er derimot motoren. Når man stadig vekk går ned på motorvolum, skulle man kanskje ikke alltid tro at ting blir til det bedre, men det gjør det faktisk hos Ford.

Nå er den gamle fireren på 1,6 liter erstattet med tre sylindere og 1,5 liter. Med god hjelp fra en arbeidsvillig turbo har Ford skremt 200 hk og 290 Nm ut av blokka. Det er nok til at 0-100 km/t går unna på rekordkjappe 6,5 sekunder.

Men vet du hva, det føles enda raskere bak rattet.

Her får du mye moro – til folkelig pris

Hva er styrker og svakheter her?

For en morobil dette er! Det kan ingen ta fra Ford. Etter en hyggelig oppvarming med Fiesta ST-line uken før, er det godt å kjenne at den virkelige ST-modellen oppleves helt annerledes – og selvfølgelig til det bedre hvis det er aktiv kjøring du er ute etter.

Bilen er stivt satt opp, og er meget direkte på styringen, nesten på grensen til nervøs. Resultatet er en ekstremt kjøreglad bil som sitter skikkelig i svingene. Dette er en bil du kan kjøre forholdsvis fort med.

Her er det ikke like mye som tyder på at du har en Fiesta med 200 hk. Kun ST-logoen på rattet og Recarosetene skiller den fra de øvrige Fiestaene med ST-linepakke.

Det som imidlertid imponerer mest er motoren. Tatt 3 sylindere og bare 1,5 liter i betrakting, er skyvet fantastisk bra. Her snakker vi 200 spreke hestekrefter. Vi blir også overrasket over hvor momentsterk den lille bensinmotoren er. Når vi i tillegg ikke bruker mer enn 0,7 l/mil ved aktiv kjøring, og UNDER 0,5 på landevei – kan vi ikke annet enn å ta av oss hatten for denne motoren.

Moro er det også at lydbildet er relativt frekt. I sport- og banemodus putrer og smeller det merkbart i pottene bak. Minuset er at høyttalerne i bilen jukser litt med lyden i kupeen ved pådrag.

Kjøper du en Fiesta ST får du ikke i pose og sekk. Det sportslige oppsettet går merkbart utover komforten. Dette kombinert med liten plass i baksetet, gjør at dette ikke er bilen du vil ta med familien på langtur.

Kjærestetur til Vestlandet, derimot! Da snakker vi.

Dette var verdens dyreste småbil, finnes i Norge også

Hva koster den?

Pris er sjeldent morsomt å snakke om på biler i dette segmentet. Men i dette tilfellet gjør vi det med glede. En splitter ny Fiesta ST koster faktisk ikke mer enn 347.000 kroner. Slenger du på en del utstyr, som vår testbil, ender vi på 383.200 kroner.

Det dyreste utstyret på bilen er faktisk panoramataket, det koster 9.000 kroner og er strengt talt ingen nødvendighet. Bruk heller de pengene på bensin – da får du mye mer moro!

Hekken syns vi blir i overkant tam. Bilen hadde i alle fall fortjent en potte på hver side.

Ny teknologi gjør prisvinnende motor enda mer gjerrig.

Hvem er konkurrentene?

Det er ikke lenge siden Volkswagen Polo GTI kom i ny versjon. Det er helt klart en direkte konkurrent. I tillegg har Toyota sluppet en spenstig versjon av Yaris. Mini Cooper S er også en tøff konkurrent i dette beitet.

Vil naboen bli imponert?

Kanskje ikke i utgangspunktet, for bilen ser ganske uskyldig ut. Særlig bakfra. Men vi tror de som kjører en større BMW eller Mercedes på motorveien blir relativt overrasket når du fyker forbi i det lille blåbæret.

Og for all del: Dette er en bil man legger merke til. Spesielt ved kaldstart i sportmodus. Da minner faktisk lydbildet litt om en Audi RS-modell.

Sportstolene fra Recaro leverer akkurat som forventet.

34 år med moro – alt om Golf GTI

Broom mener:

Vi tror du må lete godt for å finne en morsommere nybil til under 350.000 kroner. Fiesta ST er helt klart en av klassens beste. Her får du både innbydende kjøreegenskaper og en sterk motor, som forresten er paret med en 6-trinns manuell girkasse.

Det du ikke kan forvente av bilen er særlig grad av komfort, det finnes rett og slett ikke. Med mindre du kjører på en strøken vei med nylagt asfalt, da… Plassen bak begrenser seg nødvendigvis også, selv om sjuende generasjon Fiesta har vokst litt i lengderetning.

Hvis vi skal pirke syns vi Ford kunne gjort bilen enda et par hakk frekkere å se på. Det er nemlig kun et lite ST-emblem foran og bak som skiller den fra en helt vanlig Fiesta med ST-pakke. Samtidig er det litt av sjarmen også. Dette er utvilsomt en bil du kan overraske mange med – i positiv forstand.

Den ser sulten ut – og er det! Vi har skikkelig sansen for frontpartiet.

Ford utvider Fiesta-utvalget

Hva mener eierne?

Det ligger inne 19 vurderinger av Fiesta i Brooms bilguide, der det er bileierne selv som gir bilene sine karakterer.

Visste du at:

- Nye Fiesta ST for første gang leveres med Launch Control.

- Du kan manuelt stille inn gasspedalposisjonen, bremsepedalen og styreresponsen.

- Bilen har sylinderkutt! Det vil si at du noen ganger kun kjører på to sylindere.

Ford Fiesta ST Motor: 1,5-liter R3 Effekt: 200 hk / 290 Nm 0-100 km/t: 6,5 sek. Toppfart: 232 km/t Bagasjerom: 292 / 1.093 liter Vekt: ukjent Lengde x bredde x høyde: 406 x 173 x147 Forbruk blandet: 0,6 l/mil Pris: Fra 347.000 kroner Pris testbil: 383.200 kroner

Småbilen du vil kjøre – bare for moro skyld

Se video: Her tester vi Ford Focus RS: – Leverer en kjøreopplevelse du sent vil glemme...

​