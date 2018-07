– Det har skjedd en utvikling i saken der 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død ved Åvegen på Varhaug natt til mandag klokken 03.09, skriver politiet i en pressemelding tirsdag morgen.

Politiet utdyper ikke hva denne utviklingen er. Det vil bli holdt en pressebrief på politihuset i Stavanger klokken 09.15.

Ble varslet av faren

Natt til mandag ble politiet varslet om en 13 år gammel jente som ikke kom hjem på Varhaug på Jæren etter et besøk hos en venn.

Det ble satt i gang en leteaksjon i nabolaget, der blant annet jentas far deltok. Ved 03-tiden ble jenta funnet død utendørs like ved stedet der hun bor.

Mandag kveld ble det klart at det var 13 år gamle Sunniva Ødegård som hadde blitt funnet.

– Familien er i sjokk. Jeg har kun møtt dem en gang, og da var de naturligvis ganske preget. Det begynner nok å synke inn for dem hvor alvorlig dette er, sier familiens bistandsadvokat Harald Øglænd til TV 2.

Mistenker drap

Mandag formiddag holdt politiet i Rogaland en pressekonferanse.

– Det er vår hypotese at vi står ovenfor et drap, men vi holder alle muligheter åpne, sa etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl under pressekonferansen.

Det skal blant annet være funn på stedet som gjør at politiet har slått drapsalarm. Kripos er kalt inn for å bistå i etterforskningsarbeidet.