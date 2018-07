Se Norway Cup hver dag på TV 2 Sportskanalen og Sumo.

Verdens største ungdomsturnering, Norway Cup, er for lengst i gang, og uken gjennom skal barn og unge spille fotball på Ekebergsletta og andre steder i Oslo-området.

Siw Bergsås er lagleder for Molde Jenter 16, og mandag morgen spilte hennes lag kamp på Valle Hovin.

Under kampen ble hun oppmerksom på at folk rundt banen taktfast ropte «Hater, hater, hater Molde by!».

Dette er et tilrop som spesielt har blitt sunget av Rosenborg-fansen i anledning eliteseriekamper mot Molde.

– Vi spilte kamp og da hørte jeg det etter hvert velkjente hatropet. Da tenkte jeg: Er det mulig? Jeg er jo vant til dette fra Kjernen og Rosenborg-supportere. Men jeg hadde ikke forestilt meg at dette hatet skulle spre seg til Norway Cup og til mitt lag, sier Bergsås til TV 2.

Voksen trener sto bak ropene – klubben legger seg flat

Bergsås forteller at hun ble spesielt opprørt da hun forstod at ropene verken kom fra motstanderlaget eller Rosenborg, men fra et annet guttelag som stoppet opp for å se på kampen.

REAGERER: Lagleder Siw Bergsås reagerer sterkt på tilropene mot hennes jentelag. Foto: Privat.

Spesielt sjokkerende var det å se guttenes voksne trener stå og rope sammen med dem, forteller Bergsås.

– Da jeg spurte treneren hva de ropte, så jeg at han ble spak. Jeg spurte ham om hvilket forbilde han ønsket å være, om han syntes det var greit å rope slik på Norway Cup, mot mitt lag bestående av unge jenter.

Etter å ha blitt konfrontert skal ropene fra treneren og guttelaget ha gitt seg. Klubben det gjelder har nå bedt om unnskyldning overfor Molde og lagt seg flat. Faktisk kommer de for å heie på Molde-jentene under deres neste kamp.

– Det er raust. Det hadde vært fint å se andre og større klubber gjøre det samme, sier Bergsås.

Hun understreker likevel at dette ikke handler om en enkelthendelse.

– Det er så ille nå. Jeg synes ikke det er greit, og jeg mener at noen må si ifra. Det må stanse nå. Det strider mot Fair Play og det strider mot Norway Cup-reglene.

– Hva vil du si til dem som mener at dette bare er litt vennskapelig rivalisering, og at dere bør tåle såpass?

– Det er selvfølgelig noen som mener det, men når det blir så massivt og går over til hat, så har det gått for langt. Dette var rettet mot barn på Norway Cup.

​Bergsås forteller at hun ikke klarte å slippe episoden etter kampen. Etter å ha forhørt seg med familie og bekjente valgte hun til slutt å skrive et Facebook-innlegg om hendelsen.

Innlegget har i skrivende stund blitt delt over 300 ganger og skapt store reaksjoner.

– Jeg skjønte at det kom til å bli reaksjoner. Det var også hensikten. Målet er at idretten skal ta tak i dette. Det har vært en massiv støtte. Det har rent inn med støtte – fra hele landet egentlig. Trøndere som er skamfulle blant annet, sier Bergsås til TV 2.

Moldes administrerende direktør reagerer

For selv om det ikke var Rosenborg som sto bak ropene, mener Bergsås at de også har et ansvar.

– Det er kun Molde det ropes mot. Det kom opprinnelig fra Kjernen, men nå må det stoppe. Det begynte for over ti år siden, men har bare eskalert. Det er et lederansvar, både i Molde og Rosenborg.

Samtidig vil hun påpeke at spillerne ikke lot seg affisere.

– De vant kampen. Selv om de hørte ropene var de så fokuserte at de klarte å stenge det ute. Det er tøffe jenter, dette her.​

Bergsås har rapportert hendelsen inn til Molde, og forteller at hun har fått støtte fra administrerende direktør Øystein Neerland.

Overfor TV 2 innrømmer Neerland at han reagerer på tilropene:

– Jeg synes det er lavmål, sier han til TV 2.

– Det må være mulig å støtte eget lag på et normalt vis. Så får vi i Molde være flinke på og rundt tribunen selv. Det er holdningsskapende arbeid som må til, og som må gjøres av alle klubber.

Han toner ned kritikken mot Rosenborg.

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Vi er i dialog med kollegene våre i Eliteserien i forbindelse med kamper gjennom hele året. Man må bare adressere enhver klubbleder og enhver forelder om å fokusere på eget lag og heie frem eget lag, istedenfor denne type tilrop, sier Neerland.

– Er det tilfeldig at det er Molde som blir utsatt for dette?

– Vi har nå hørt det noen ganger før knyttet til A-laget vårt, men det må du nesten høre med de som roper om.​ Jeg har ikke hørt at det har vært et problem på dette nivået tidligere.

– Forstår at det reageres

Talsmann i Kjernen, Espen Viken, synes ikke at saken er noe hyggelig.

– For oss er det ikke noe kjekt at det blir støy og styr på en turnering som Norway Cup. Vi skulle gjerne vært dette foruten, og forstår godt at det ble reagert ved dette tilfellet. Det er tydelig at det er mange her som må gå i seg selv. Det er en del utfordringer innenfor fotball på mange nivå, sier han til TV 2.

– Når det gjelder Kjernen er dette et uttrykk vi egentlig var på vei bort fra for to år siden, men så ble Molde så ekstremt krenket at det er vanskelig å få det bort igjen. Det provoserer nemlig så grådig, og da fungerer supportermekanismene slik at det bare blir forsterket. Men når man drar dette inn i en barne- og ungdomsturnering, så synes jeg at man har dratt det vel langt.

Viken vil likevel presisere at tilropet er omdiskutert også blant RBK-fansen.

– For oss er ikke dette et hat. Men noen ganger tråkker noen feil. Men for oss er det et tankekors at folk innad i supportermiljøet i Molde ikke har noen problemer med dette, men for mange andre er dette veldig provoserende. Det er ikke enkelt.

Norway Cup ber supporterne oppføre seg

TV 2 har vært i kontakt med Norway Cup som oppfordrer rivaliserende klubber til å respektere hverandre.

– Vi i Norway Cup er opptatt av Fair Play og at deltagere/tilskuere skal behandle hverandre med respekt. Vi forventer at alle på sletta følger dette, og anmoder også rivaliserende klubber til å respektere hverandre og Norway Cups etiketter, sier kommunikasjonsansvarlig i Norway Cup, Hilde Østerkløft.

– Det er barn og unge det er snakk om, og det er viktig at de har en flott opplevelse og har det gøy. Så vi er opptatt av at også supporterne oppfører seg bra og følger Norway Cups verdier.