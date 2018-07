Det er moren til Sunnivas kjæreste som mandag kommer med opplysningene om at kjæresten snakket med 13-åringen sent søndag kveld. ​Det skriver Stavanger Aftenblad.

Sunniva skal ha vært på besøk hos en kamerat i nabolaget. På vei hjem derfra, i 22.30-tiden, snakket hun med kjæresten på telefonen. De pratet helt til linja ble brutt.

Dette var trolig Sunnivas siste samtale.

– Nå er jeg hjemme. «Shit!» var det siste hun sa. Linja ble brutt og sønnen min forsøkte å ringe opp igjen. Han ringte også kameraten hun hadde besøkt, men han hadde heller ingen forklaring, forteller moren til avisen.

Funnet få timer senere

Ved 23-tiden gikk Sunnivas far ut for å lete etter datteren. Etter hvert tok politiet del i leteaksjonen, og hun ble ved 03-tiden natt til mandag funnet død på en sti få hundre meter hjemmefra.

Politiet mener det trolig dreier seg om et drap. Kripos er koblet inn for å bistå lokalt politi, men foreløpig har ikke politiet villet si noe om hvorfor de mener det kan dreie seg om et drap.

Sent mandag kveld var fortsatt funnstedet sperret av.

Sunniva og kjæresten skal ha blitt kjærester tidligere søndag kveld.



FUNNET: Det avmerkede huset viser huset 13-åringen bodde i. Til høyre er funnstedet markert, bare 150 meter unna hjemmet hennes. Grafikk: TV 2

Først tidlig mandag morgen ringte politiet på hjemme hos kjæresten og mora, som bor i Egersund, og fortalte dem om hva som hadde skjedd med Sunniva, skriver Stavanger Aftenblad.

– Meld deg!

Mandag kveld holdt Varhaug kirke åpen. Flagget vaiet på halv stang da Sunnivas nærmeste familie, venner og bekjente tok turen for en stille stund sammen.

Flagget på halv stang utenfor Varhaug kirke mandag kveld. (Foto: Kenneth Fossheim)

I kirken var politiinspektør Oddvar Tengesdal til stede og snakket til forsamlingen. Han forsikret om at politiet vil gjøre alt som står i deres makt for å oppklare saken – uavhengig av om det er en kriminalsak eller ei.

Sokneprest Gaute Rasmussen forteller at stemningen var trykket i kirken.

Han kom også med en oppfordring til en eventuell gjerningsperson:

– Vedkommende må melde seg til politiet. Han eller hun kan ikke ha det godt med seg selv nå, sier han.

Fungerende ordfører i Hå kommune, Mons Skrettingland.

Fungerende ordfører Mons Skrettingland (H) deler sokneprestens oppfordring.

– Jeg ønsker at vedkommende skal melde seg til politiet, sier Skrettingland, som samtidig advarer mot å spre rykter som kan bidra til å kaste mistanke mot enkeltpersoner.

