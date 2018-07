– Folkens, dette er veldig viktig. Vi må hjelpe dette barnet.

Slik åpner England- og Manchester City-stjernen Raheem Sterling sin bønn om hjelp til kreftrammede Damary Dawkins (12).

– Bare tolv år gammel har Damary Dawkins kjempet mot akutt lymfatisk leukemi siden han var ni. Legene har bekreftet at hans eneste håp om å overleve er gjennom stamcellebehandling, skriver Sterling på .

Det har blitt lett etter donorer verden over, men foreløpig har det ikke kommet noen treff.

Nå er håpet at Sterlings bønn skal være med på å få potensielle donorer til å stille opp.

– Det verdensomspennende registret har ingen treff for ham. Problemet her er at det ikke er nok afro-karibiske donorer i registeret. Om du er av afro-karibisk avstamming, vær så snill å registrere deg for å bli en donor. Du kan være en match for Damary eller noen andre som trenger din hjelp, skriver Sterling.

Det er gjennom organisasjonen DKMS Sterling håper å finne en donor til 12-åringen.

Manchester City-stjernen er selv av afro-karibisk avstamming. Han ble født i Kingston, hovedstaden i Jamaica, men emigrerte til London med sin mor da han var fem år gammel.