De er laget for å glede, engasjere og skape uforglemmelige opplevelser bak rattet.

Derfor er de heldige luksus- og sportsbileierne gjerne ekstra flinke til å stelle bilene godt, og behandle de med en god dose kjærlighet og respekt.

Da blir det ekstra hjerteskjærende å se det stikk motsatte, i form av hærverk og skader. Og det var bare fornavnet da en rekke superbiler denne uken regelrett ble valset over på Filippinene.

Biler verdt 45 millioner blir knust

Årsaken er riktignok forståelig. Filippinske myndigheter vil nemlig sette en stopper for ulovlig bilsmugling og svart handel i landet.

Men grepene som tas i bruk virkelig brutale. Med god hjelp fra to gravemaskiner og en solid bulldozer, knuser myndighetene i landet luksus- og superbiler verdt 45 millioner norske kroner.

Blant bilene som nærmest blir til pinneved er modeller fra Lamborghini, Bentley, Porsche, BMW og Mercedes – bare for å nevne noen...

Bulldozer - Lamborghini: 1-0. Foto: Radio Television Malacañang - RTVM

Topp 5: De heftigste fra Lamborghini

Presidenten som publikum

Det hele ble livestreamet for en hel verden i går ettermiddag. I tillegg til flere hundre lokale publikummere var også den filippinske presidenten, Rodrigo Roa Duterte, til stede for å se den brutale døden for luksusbilene.

Det er imidlertid ikke første gang presidenten overværer ødeleggelsen av konfiskerte biler. Slike seremonier holdes nemlig jevnlig i landet, for å skremme folk fra smuglervirksomhet.

Se hele brutaliteten i videovinduet under. Selve bilvrakingen starter 20 minutter ut i klippet.

Én av tre har fryktet sjåføren skulle sovne

​