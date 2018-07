– Vi hadde jo en oppfatning av at Varhaug var et stille og fredelig sted. Dette føles helt uvirkelig, sier sokneprest Gaute Rasmussen.

Når TV 2 snakker med soknepresten har han nettopp kommet ut av kirken på Varhaug. Der har Sunniva Ødegårds nærmeste familie og venner vært samlet til en stille stund. 13-åringen var selv meldt opp til konfirmasjon i denne kirken.

På plassen utenfor står flere og holder rundt hverandre. Noen gråter. Flagget vaier på halv stang.

– Det er vanskelig å beskrive stemningen som var inne i kirken. Folk er i sorg, sier Rasmussen.

Funnet like ved hjemmet

Det var ved 23-tiden søndag kveld at faren til 13 år gamle Sunniva Ødegård gikk ut for å lete etter datteren som ikke hadde kommet hjem til avtalt tid. Politiet, som var på Varhaug i forbindelse med et annet oppdrag, bisto i leteaksjonen.

DØD: Det var 13 år gamle Sunniva Ødegård som ble funnet død ved Åvegen på Varhaug natt til mandag. Foto: Privat

Ved 03-tiden natt til mandag ble jenta funnet ved en gangsti som ligger mellom 100 og 200 meter fra hennes eget hjem. Stien ligger helt inntil jernbaneskinnene mellom de grønne åkrene på Varhaug.

Politiet tror at 13-åringen har blitt drept, men at ingen teorier foreløpig kan utelukkes.

FUNNET: Det avmerkede huset viser huset 13-åringen bodde i. Til høyre er funnstedet markert, bare 150 meter unna hjemmet hennes. Grafikk: TV 2

Ved 22-tiden mandag kveld er fortsatt store områder rundt funnstedet sperret av, og teknikere jobber med å sikre eventuelle spor. Politiet jakter på en ukjent gjerningsperson og de får bistand fra Kripos.

– Kan ikke ha det godt

I kirken på Varhaug var politiinspektør Oddvar Tengesdal til stede og snakket til forsamlingen. Han forsikret om at politiet vil gjøre alt som står i deres makt for å oppklare saken – uavhengig av om det er en kriminalsak eller ei.

KIRKE: Flagget vaiet på halv stang utenfor Varhaug kirke mandag kveld. (Kenneth Fossheim / TV 2)

Sokneprest Gaute Rasmussen har en oppfordring til en eventuell gjerningsperson:

– Vedkommende må melde seg til politiet. Han eller hun kan ikke ha det godt med seg selv nå, sier han.

Fungerende ordfører Mons Skrettingland (H) deler sokneprestens oppfordring.

– Jeg ønsker at vedkommende skal melde seg til politiet, sier Skrettingland, som samtidig advarer mot å spre rykter som kan bidra til å kaste mistanke mot enkeltpersoner.

Mons Skrettingland er fungerende ordfører i Hå kommune på Jæren. (Foto: Kenneth Fossheim)

Han er selv preget etter å ha vært i kirken.

– Hva sa du til Sunnivas familie?

– Jeg kondolerte, men jeg klarte nesten ikke å si noe. Jeg hadde ikke ord fordi dette er så ufattelig vondt. Jeg kommer til å ta kontakt med dem i løpet av noen dager for å komme på besøk, sier Skrettingland.

Familien i sjokk

Bistandsadvokaten til Sunniva Ødegårds familie, Harald Øglænd, sier at familien er i sjokk, og at de ikke har klart å ta innover seg det som har skjedd. De har mandag vært i avhør hos politiet.

– De har stor tiltro til politiet og måten de jobber på, sier Øglænd.

Ved politiets sperrebånd er det lagt ned en enslig bamse. Folk i nabolaget er sterkt preget over det som har skjedd, og mange er redde fordi en drapsmann kan gå løs.

– Dette er et område der alle kjenner alle. Det er ekkelt å vite at jeg kanskje møtte på drapsmannen på butikken tidligere i dag, sier en nabo til TV 2.