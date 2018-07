I dag kan personer over 16 år med båtførerbevis kjøre båter, og dermed også vannscootere. Redningsselskapet mener det bør stilles ekstra krav til de som ønsker å kjøre ekstra raske fartøy på sjøen.

– Fart kan være fatalt. Vi mener det bør innføres et eget sertifikat for hurtiggående fartøy. Det inkluderer vannscootere, RIB-båter og lignende, sier Fredrik Sahlin, assisterende generalsekretær i Redningsselskapet.

De får støtte av Norges Motorsportforbund.

– Dagens regelverk er nok litt utdatert. Et hastighetsertifikat kan være en løsning, eller en gradering på hastighet og førerkort, sier Ivar Schjetlein, seksjonsstyreleder for båtsport i motorsportforbundet.

Vil ikke ha forbud

Redningsselskapet har hatt om lag 1000 oppdrag i juli. Kun ti av disse involverte vannscootere, men til gjengjeld var to av ulykkene dødsulykker. Det norske forbudet mot vannscootere ble opphevet i 2013, og verken Redningsselskapet eller Norges Motorsportforbund ønsker et nytt forbud.

– Min oppfatning er at det ikke er vannscooteren som er problemet, men den som kjører og farten han eller hun holder, sier Schjetlein som påpeker at mange båter kan komme opp i vesentlig høyere fart enn vannscootere.

– Vi ønsker heller å legge til rette for at folk tar i bruk sjøen. Da tror vi at et slikt sertifikat kan være en måte å unngå alvorlige ulykker på, forklarer Sahlin i Redningsselskapet.

De oppfordrer alle som kjører vannscooter og andre hurtige båter til å være ekstra obs på å kjøre etter forholdene.

– Pass på når det er mørkt og dårlig vær. Og ikke kjør i alkoholpåvirket tilstand. Disse tre faktorene går igjen i de mest alvorlige ulykkene.

Håper på rask avklaring

Redningsselskapet håper en endring av reglene kan skje raskt.

– Vi har levert innspill til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om stortingsmeldingen. Vi ønsker også en praktisk del av båtførerprøven og flere kunnskaps- og holdningskampanjer, forteller Sahlin.

Også i Norges Motorsportforbund heier de på en mer praktisk undervisning under båtførerprøven.

– I dag er det en rent teoretisk opplæring med to dagers klasseromsundervisning. Det er ingen form for praktisk opplæring. Vi mener det bør være en praktisk opplæring, spesielt hvis hastigheten blir stor, sier Schjetlein.