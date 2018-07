United-treneren er tydelig misfornøyd med de spillerne han har til rådighet under Manchester Uniteds USA-turné, noe han gjentatte ganger har ytret til pressen.

– Vi er ikke her for å forbedre laget, dynamikken eller rutinene. Vi er her for å overleve og unngå stygge resultater. Majoriteten av spillerne kommer ikke til å være i troppen når ligaen starter, har blant annet Mourinho sagt, ifølge Sky Sports.

TV 2s Premier League-eksperter forstår lite av Mourinhos negative fokus.

– Han har ikke noe grunn til å klage. Oppkjøringen er amputert for alle de store lagene. Slik er det alltid etter mesterskap. Det er prisen de må betale for å ha de beste spillerne, og fokuset bør være på de som faktisk er der, sier Petter Myhre.

Han tror ikke United-ledelsen er overrasket over Mourinhos gjentatte negative ytringer.

– United visste hva de fikk da de ansatte Mourinho. De får pokaler, kontroverser og en ekstremt krevende manager som mener mye. Han er ofte opptatt av å sette seg selv og klubben opp mot resten. Sånn har den suksessfulle karrièren hans vært. Hvis man er overrasket over det har man ikke fulgt med i timen. Dette visste United-ledelsen, sier Myhre.

​Premier League-starten nærmer seg med stormskritt. 10. august åpner Manchester United den nye sesongen hjemme mot Leicester på Old Trafford.

Det blir uten mange av lagets beste spillere. Flere er fortsatt på ferie etter et langt verdensmesterskap. I tillegg skaper skader hodebry for Mourinho.

– At de drar på USA-turné uten en hel ellever av spillere, kombinert med at det går tregt på overgangsmarkedet, er selvfølgelig frustrerende. Det som er vanskeligere å forstå er Mourinhos fokus. Om det er for å legge press på ledelsen eller om han bare er grinete, er vanskelig å si, mener Øyvind Alsaker.

Vil ha flere forsterkninger

Mourinho er nemlig ikke fornøyd med klubbens overgangsvindu så langt. Manchester United har hentet tre spillere i sommer. Diogo Dalot, Fred og Lee Grant har kommet inn portene på Old Trafford.

– Jeg ønsker meg to spillere til, men jeg tror ikke jeg vil få to. Jeg tror det er mulig at jeg får én ny spiller. Jeg ga en liste til klubben min med fem navn for noen måneder siden, og jeg venter og ser om det er mulig å få én av disse spillerne. Hvis det er mulig, så er det bra, har Mourinho uttalt.

– Han ønsker seg nok en midtstopper. De mangler litt i den posisjonen. Smalling og Jones har vært der lenge, men er de gode nok? Lindelöf har ikke vist at han er god nok, og Bailly har vært mye skadet, mener Alsaker. ​

Avbrøt ferien

​Phil Jones og Marcus Rashford avbrøt ferien sin tidligere enn planlagt for å bli spilleklare så fort som mulig. Nå har Mourinho sendt et lite stikk til de resterende stjernene som har ferie etter VM.

– Jeg håper flere vil gjøre som Jones og Rashford, og returnere tidligere for å hjelpe laget, for vi kommer til å være i trøbbel i starten av sesongen, sier Mourinho ifølge Sky Sports.

United har spilt fire treningskamper så langt i sommer. Det har resultert i tre uavgjort og ett tap etter ordinær tid. Det toppet seg med 1-4-tap mot erkerival Liverpool, og Mourinho uttalte selv at han ikke ville betalt for å se lagene spille.

– Selv om det alltid er gøy å vinne fotballkamper, legger jeg ingenting i resultatene i treningskamper. Verken som spiller eller trener har jeg gjort det. Det er den éne tingen jeg støtter Mourinho i. Jeg ville heller ikke betalt for å se disse kampene, sier Myhre.

For Manchester United gjenstår treningskamper mot Real Madrid og Bayern München før Premier League sparkes igang 10. august.