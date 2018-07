– Hun elsket å leve og gledet seg over det som skulle komme

Søndag ettermiddag kom sjokkbeskjeden om at det var Vibeke Skofterud som omkom i en vannscooter-ulykke natt til søndag i Arendal.

Politiet uttalte mandag at de tror ulykken skjedde som følge av at Skofterud kjørte feil.

Hele Norge er rystet av hendelsen og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Politikere, samfunnsprofiler, idrettsutøvere og mannen i gata, har kommet med sine kondolanser og kjærlighet for Skofterud i sosiale medier.

En av de som er rystet over hendelsen er Hanne Sørvaag, som var en nær venninne av Skofterud. Hun forteller til TV 2 at hun fikk den grusomme beskjeden på melding. Hun gikk deretter rett inn på nett for å lese om ulykken.

GODE VENNINNER: Vibeke Skofterud og Hanne Sørvaag møttes på Geilo for noen år siden. Siden har de vært gode venner. Foto: Privat

– Jeg kunne nesten ikke forstå det. Alle de bildene, av hun som sto meg så nær, med alle de overskriftene. Det var så vanskelig å tro.

– Det var akkurat som at hun hadde noe uovervinnelig over seg. Hun klarte så mye og hun overvant så mye i livet sitt. Det hadde aldri falt meg inn at livet hennes skulle bli så kort.

Ble fort nære

De to venninnene møttes for første gang på Geilo i 2013. Den kvelden husker Sørvaag godt.

– Den kvelden var vi på fest til langt på natt. Når klokken nærmet seg halv seks foreslo jeg at vi skulle legge oss. Når jeg kom på rommet ringte hotelltelefonen. Det var Vibeke som spurte om vi skulle finne på noe. Så da gikk vi ut igjen og fortsatte festen, forteller hun.

Sørvaag beskriver vennskapet deres som utrolig fint, sterkt, morsomt og fylt med masse opplevelser.

– Vennskapet vårt ble litt sånn som hun var. Det skjedde alltid mye og vi havnet alltid på morsomme eventyr.

En inspirasjon for andre

Sørvaag tror at både kjente og ukjente følte at de hadde et nært forhold til Skofterud.

– Hun var alltid seg selv. Hun var ekte og fortalte både om sine oppturer og nedturer og delte dette offentlig. Det tror jeg gjorde at folk der ute følte at de kjente henne godt. Det gjorde også at vi som kjente henne ble veldig fort nær henne.

Ifølge Sørvaag kom Skofterud alltid godt overens med folk. Enten det var folk hun møtte på gata eller de i omgangskretsen. Hun likte rett og slett å omgås folk, forteller hun.

– Hun hadde ikke noe filter, så hun sa alltid det hun tenkte på. Hun var veldig underholdende sånn sett. Hun hadde så mange talenter. Hun var en skjønn person med de blå øyene og det store motet.

Skofterud, skal ifølge venninnen, ha vært en stor inspirasjon for alle hun møtte. Hun stod for å følge drømmene sine og kjøre på. Akkurat den tankegangen skulle bli temaet i en sang Sørvaag skrev for Skofterud. Da Sørvaag spurte hun om hvilket motto hun hadde i livet var svaret «å gi alt og litt til». Og det er slik Sørvaag husker venninnen.