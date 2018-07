– Det er fantastisk å få han hjem igjen like hel, og med en seier, sier sykkelstjernens kone, Maren Kristoff, til TV 2.

Se Kristoffs herlige gjensyn med familien øverst

Alexander Kristoff knuste konkurrentene i spurten og seiret på den prestisjetunge avslutningsetappen i Tour de France søndag.

Det er en sulten Kristoff som møter TV 2 på Sola etter treukersrittet.

– Nå gleder jeg meg til å komme hjem og få pizza for første gang på en måned, sier han.

Kristoff er også sulten på mer suksess på sykkelsetet.

– Jeg tar det nok litt rolig denne uken, men jeg kan ikke hvile for mye. Det kommer flere viktige løp denne sesongen. Jeg skal prøve å forsvare EM-trøya, fortsetter 31-åringen.

Kristoffs stefar og trener er ikke i tvil når han rangerer Champs-Élysées-seieren opp mot europamesterens tidligere triumfer.

– Det er noe av det aller største en syklist kan oppnå. Du er ferdig med tre uker, og kun de hardeste rytterne sitter igjen. Alle spurterne ser på det som et høydepunkt. Det er ingen andre løp enn klassikerne og VM som kan matche det, sier Stein Ørn til TV 2.

– Det ble hopp og sprell og skriking, så det er derfor jeg er hes i dag, forteller Ørn, som så spurten hjemmefra med venner og familie.

Vellykket plan

​Mange tvilte på Kristoff etter flere forspilte muligheter. Og seieren lot vente på seg helt til siste dag.

Men Ørn forteller at treningsopplegget før årets Tour de France var lagt opp for at Kristoff skulle lykkes de to siste ukene av rittet. Der var Kristoff blant de tre beste på alle de tre etappene Ørn omtaler som vinnermuligheter. Inkludert seieren på Champs-Élysées.

Verken Kristoff eller Ørn bryr seg nevneverdig om at flere av de raskeste spurterne på det tidspunktet hadde forlatt Touren. Ørn tror Kristoff kan hevde seg mot de aller raskeste i fremtiden.

Kan bli raskere

– Det er forskjell på sprintere også. Det er noen for de enkle løpene, så er det noen for de løpene med krevende løype underveis. Det er den type sprinter Alexander er, og alltid har vært. Men han har tatt steg i de lettere spurtene, fordi han har blitt smartere og flinkere til å posisjonere seg. Jeg tror han også kan hevde seg i de lettere spurtene etter hvert, hvis han får litt mer hjelp av laget.

– Kan han bli raskere?

– Vi får se om vi kan gjøre noe med hurtigheten hans. Jeg har noen planer for det også, sier Ørn, som forteller at det vil bli gjort noen små endringer i treningsprogrammet i vinter.