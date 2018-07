Klokken 03 natt til mandag ble en 13 år gammel jente funnet død på en sti like ved et boligfelt på Varhaug på Jæren.

Jenta var Sunniva Ødegård.

Det skriver politiet i en pressemelding mandag kveld.

– Trolig drept

Politiet opplyste tidligere mandag at de foreløpig ikke vet hva som har skjedd, men at deres hovedteori er at 13-åringen ble drept.

Blant annet er det gjort funn på stedet som peker i denne retningen.

– Familien er i sjokk. Alvoret begynner å gå opp for dem, sier familiens bistandsadvokat Harald Øglænd til TV 2.

Kommunens kriseteam er etablert for å ta hånd om 13-åringens familie og venner.

Ønsker tips

Politiet ønsker fremdeles tips fra dem som skulle ha sett eller hørt noe av interesse søndag kveld eller mandag morgen.

– Som en del av etterforskningen vil politiet kartlegge bevegelser i området. Derfor anbefaler vi alle som har vært ute søndag kveld og natt til mandag å notere ned når de var ute, hva de hadde på seg, hvem de var sammen med, eventuelle kjøretøy eller andre opplysninger, sier Bjørn Kåre Dahl, leder av personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Avdøde blir obdusert tirsdag.

Politiet har det siste døgnet gjennomført en rekke avhør, samt en rundspørring i området.

De bekrefter mandag kveld at ingen er mistenkt i saken.