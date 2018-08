Rasmus (23) og kompisene har brukt sommeren på å kaste seg ut fra fra store høyder

23-åringen har drevet med turn i 15 år. Han forestiller seg alltid hvordan han skal gjennomføre stupet før hiver seg uti.

– Jeg har en forestilling om hvordan jeg skal slenge meg rundt og hvordan jeg skal lande. Hopper vi under ti meter går det som regel bra uansett hvordan vi lander.

Guttene filmer alltid triksene og sine nyeste påfunn, for så å dele det på Instagram. Videoene er blitt sett flere titalls tusen ganger. Brøgger forteller at han stadig vekk får meldinger fra personer som tipser om nye steder eller personer som ønsker å lære av dem. Nå drømmer han om å få til stupe-events i Norge for å få vist fram det de kan.

– Det hadde vært kult å kunne leve av det, men Norge er egentlig ikke det beste stedet for slike events. I år har det imidlertid vært helt rått på grunn av været, sier han.

Redningsselskapet advarer

Lars Mosby Enger, nettansvarlig for redningsselskapet, syns det virker som at guttene har god kontroll på det de driver med. Derimot advarer han andre uerfarne mot å gjøre det samme.

– Dette er ikke noe vi anbefaler alle å drive med. Det forutsetter at du er en dyktig akrobat og en dyktig svømmer dersom man skal prøve dette. Nybegynnere bør ikke starte uten omfattende trening først.

ADVARER: Lars Mosby Enger fra redningsselskapet advarer uerfarne mennesker å prøve ut dette. Foto: Redningsselskapet

Også Brøgger advarer andre om å følge i deres fotspor.

– Dette er ikke for hvem som helst, sånn er det med all ekstremsport. Vi har øvd hver dag og terpet på dette lenge, sier han.

Enger syns guttenes sommer høres morsom ut, men han håper at de tenker sikkerhet. Også under all bading gjelder de generelle badevettreglene.

– Det aller viktigste er man aldri bader alene. Det kan fort skje ulykker og dersom det er ingen som ser det, er det heller ingen som kan si ifra. Bad heller aldri rett etter at du har spist.

Ifølge drukningsstatistikken har 15 personer omkommet som følge av drukning i juni, derav seks personer som et resultat av fall fra brygge eller land og to under bading.

Redningsselskapet frykter at tallet i juli ender enda høyere.