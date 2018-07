Natt til mandag ble politiet varslet om en 13 år gammel jente som ikke kom hjem på Varhaug på Jæren etter et besøk hos en venn.

Det ble satt i gang en leteaksjon i nabolaget, der blant annet jentas far deltok.

Ved 03-tiden ble jenta funnet død utendørs like ved stedet der hun bor.

– Familien er i sjokk. Jeg har kun møtt dem en gang, og da var de naturligvis ganske preget. Det begynner nok å synke inn for dem hvor alvorlig dette er, sier familiens bistandsadvokat Harald Øglænd til TV 2.

Politiet bekreftet mandag kveld at det var Sunniva Ødegård (13) som ble funnet død.

Mistenker drap

Mandag for middagholdt politiet i Rogaland en pressekonferanse.

– Det er vår hypotese at vi står ovenfor et drap, men vi holder alle muligheter åpne, sa etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl under pressekonferansen.

Det skal blant annet være funn på stedet som gjør at politiet har slått drapsalarm.

Kripos er kalt inn for å bistå i etterforskningsarbeidet.

Kriseteam

Varaordfører Mons Skrettingland i Hå kommune sier til NTB at folk reagerer med vantro på opplysningene om at et drap kan ha funnet sted.

Tettstedet Varhaug i Hå kommune huser om lag 3.000 innbyggere og er et sted hvor alle kjenner alle, i følge varaordføreren.

– Dette er en tragedie for familien, for unge venner av jenta og for hele lokalsamfunnet, så kommunene yter all den hjelpen vi rår over, sier Skrettingland.

– Det er ferietid og mange er bortreist, men skolen er varslet. Hovedfokuset vil nå først likevel bli rettet mot den nærmeste familien, sier han videre.

Mandag kveld blir det holdt åpen kirke på Varhaug klokka 19 for dem som vil være sammen.

Det er kirken, kommunen og politiet som i samarbeid med de pårørende går sammen om denne samlingen.

Pressen oppfordres til å være varsomme med å fotografere av hensyn til dem som måtte ønske å komme, men kommunen opplyser at blant andre varaordføreren og rådmann Anne Berge Ims vil være til stede.

– Dette er ufattelig tragisk. Alt henger i løse lufta og folk tror ikke dette er sant, sier varaordføreren.