2018 er året da Tesla for første gang får reell konkurranse – og det får de fra to helt nye bilmodeller.

Først ut er Jaguar I-Pace som straks ruller ut fra de norske forhandlerne. Helt mot slutten av året kommer så Audis første rene elbil, e-tron.

Og den har vi ventet ganske lenge på. Det første konseptet av denne bilen ble vist allerede i 2015. Siden har flere tusen nordmenn forhåndsbestilt bilen. Enda flere har fulgt prosessen med argusøyne og er nysgjerrige på nykommeren. Og nå er det altså like før.

Melkerute fram-og-tilbake

Audi har startet oppkjøringen til lansering og det gjør de et langt stykke unna Norge, næmere bestemt på Pikes Peak, i Colorado, USA.

Der er også Brooms bilekspert Benny Christensen. Han satte seg på et grytidlig morgenfly denne uken, og fløy litt av en "melkerute" fram til Colorado Springs, omtrent midt i USA.

Der skal han få se bilen, sitte på – og dermed gi alle interesserte nordmenn en liten smakebit på hva de har i vente. Før han setter seg på flyet igjen og tar samme melkerute hjem.

Med fare for å vekke en noe døgnvill Broom-reporter gjør vi som vi pleier. Vi ringer for å få en statusrapport!

Slik ser e-tron ut nå, godt kamuflert.

Svartbjørn i veikanten

– Ring, ring ...

– Hallo, ja!

– Heisann, så du er oppe..?

– Ja da, jeg har egentlig vært opp litt for lenge, men det får gå. Her er det grytidlig morgen og svært spennende ting på gang!

– Ja, fortell! Har du sett produksjonklar e-tron?

– Ja, jeg har det, i alle fall i praksis. Vi har akkurat blitt kjørt opp fjellet i en liten bunke Audi Q7-er. På vei opp så jeg forresten en svartbjørn, i veikanten. Det er ikke akkurat noe dagligdags syn for en norsk biljournalist! Men det var en digresjon... Audi understreker at det er såkalte førserie-biler av e-tron de har her. De er altså laget før samlebåndet starter opp for fullt, men i praksis vil jeg tro at dette er ferdig bil.

Nå vet vi mer om hva e-tron skal koste i Norge

Her er e-tron på snarvisitt i Norge, interessen for bilen har vært enorm her hjemme.

Over 400 hk

– e-tron er faktisk litt større enn det jeg hadde trodd. Jeg så for meg en bil på størrelse med Q5, men denne plasserer seg mellom Q5 og den digre Q7. Jeg synes også den er mer elegant i linjeføringen, med taklinje som skrår bakover, lave vinduer og store hjul.

– e-tron har også svært god aerodynamikk, noe som så klart hjelper på rekkevidden, som er på Tesla-nivå. Vi snakker om rundt 500 kilometer etter den utgående NEDC-normen. Mer oppdaterte tall har ikke Audi gitt oss ennå. Den har forresten to elmotorer – én på framakselen og en på bakakselen – totalt over 400 hk. Den akselererer fra 0 til 100 km/t på bare 4,6 sekunder. Toppfarten er begrenset til 210 km/t, men det burde holde, det, mener Benny.

Dan Remy knipset e-tron da han var på helgetur - se bildene

Audi har forberedt denne lanseringen lenge. Her er bilen knipset i Geneves gater tidligere i år.

Stor opplevelse

– Greit, det var mye fakta. Men fortell hva du du skal gjøre nå.

– Du kjenner til Pikes Peak?

– Ja, den løypa og løpet som kalles "Race to the Clouds", som har mer enn 150 svinger og som ender på 4.302 meter over havet?

– He, he – har du googlet nå..?

– Ja litt! Men det er jo en legendarisk sted!

– Det er det, og det er naturligvis en opplevelse å få komme hit. Jeg står på toppen av fjellet og i enden av den løypa nå og skal kjøre ned i nye e-tron. Som passasjer riktignok, men sånn er det bare. Audi slipper ikke til "fremmede" bak rattet ennå.

Pikes Peak er et legendarisk sted for mange bilinteresserte. Det er derfor slett ikke tilfeldig at Audi har lagt e-tron-arrangementet sitt hit.

Taushetserklæring

– Skjønner. Hva med høydeskrekken og bilsyken din? Jeg tenker på de 150 svingene...

– 156 svinger, faktisk. Og ned til ca 2.800 meter. Tja, det gjenstår å se. Dette er jo ikke mine sterkeste sider. Jeg kjenner at det er tynn luft her oppe. Man blir andpusten bare av å gå på do. Men uansett: Jeg regner med at det blir en interessant tur. Audi skammer seg nok ikke akkurat over kjøreegenskapene heller, når de velger et sted som dette for prøvekjøringen, sier Benny.

– Men da foreslår jeg at vi ringes når du er nede igjen, så du kan fortelle mer?

– Beklager, men det er nok ingen vits. Kjøreturen får jeg ikke lov til å si noe som helst om nå, vi har nemlig fått en ukes sperrefrist på det. Jeg har skrevet under taushetserklæring. Bryter vi den, tror jeg ikke Audi blir særlig fornøyd med hverken meg eller Broom. Men jeg skal naturligvis fortelle alt om dette og mye mer om bilen når sperrefristen er over. Etter kjøreturen er det klart for tekniske workshops her, med det som ser ut som mye interessant informasjon om e-tron. Den gleder jeg meg til å fortelle mer om, sier Benny.

Kai Roger bygget sin egen Ur-quattro

e-tron blir på størrelse med dagens Q5 utvendig, men den innvendige plassen er ventet å være betydelig større.

Blir ikke skuffet!

– OK... Men kan du si LITT mer nå?

– He, he – jeg skulle så gjerne gjort det! Men hvis jeg skal oppsummere litt av det jeg har sett og opplevd så langt, kan jeg i alle fall si at de som har bestilt e-tron neppe blir skuffet. Og så må jeg dessverre stoppe der. Men det kommer altså mye mer i neste uke. Nå må jeg legge på. Det er straks klart for kjøretur, ønsk meg lykke til!

– Det gjør vi! God tur ned fjellet – og god tur hjem etter det!

PS: Sperrefristen er 8. august. Da skal du få vite MYE mer om Audi e-tron, følg med her på Broom!

