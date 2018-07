Bjørn Petter «BP» Ingebrigtsen er tilbake som Strømsgodsets hovedtrener på permanent basis, og har skrevet under en kontrakt som strekker seg ut 2020-sesongen.

Han har ledet Godset i fire seriekamper og én cupkamp på midlertidig basis etter at Tor Ole Skullerud trakk seg som hovedtrener i begynnelsen av juni. Nå blir vikariatet permanent.

– Noe uoppgjort

Ingebretsen har vært i klubben siden 2005, og overtok som hovedtrener etter David Nielsen i 2015.

Han ledet laget i 33 seriekamper, men fikk et lite hjerteinfarkt et drøyt år senere og valgte etterhvert å fratre stillingen av helsemessige årsaker.

– Jeg føler meg i toppform og jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg får denne muligheten igjen i klubben jeg ser så glad i. Jeg har noe uoppgjort her i Godset etter som skjedde sist, sier «BP» til godset.no.

Nå vil han bygge et Godset der samholdet står sterkt, både på banen og i klubbhuset.

– Alle som jobber i Strømsgodset er like viktig, enten det er kapteinen på A-laget, materialforvalteren, juniortreneren eller sekretæren på klubbhuset. Alle skal bli sett og alle skal føle et eierskap til sluttproduktet vi ser ute på banen. Vi skal ha et miljø og en kultur der vi unner hverandre det beste, og vi skal vinne og tape kamper sammen. Det er nøkkelen til å skape noe som varer. Noe vi kan være stolte av. Vi gjør dette sammen. Og ingen er viktigere enn laget og klubben, sier Bjørn Petter Ingebretsen.

– Klubbens førstevalg

Strømsgodsets mål var hele tiden til å få en ny periode med «BP» som hovedtrener.

– Vi er strålende fornøyd med å få på plass denne avtalen. «BP» har hele tiden vært klubbens førstevalg og vi har ikke diskutert andre løsninger eller andre navn. Vi går inn i en spennende fremtid og «BP» er den beste treneren til å lede Strømsgodset i tråd med den strategiplanen vi har lagt for klubben, sier sportssjef Jostein Flo.

– BP er flink til å få det beste ut av enkeltspillere og han vet hva som skal til for å skape utvikling i en prestasjonsgruppe. Han står for en klar og tydelig spillestil og har selv vært med å forme det mange i dag forbinder med Godset-fotball og den kulturen vi har i klubben. Med sin folkelige og inkluderende væremåte bidrar han dessuten til å skape entusiasme rundt Strømsgodset – både på og utenfor banen, fortsetter han.