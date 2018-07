Ungdommene dro på tur i forkant av neste års russetid, og ble fredag morgen arrestert på den greske ferieøya Kos.

Fredag ettermiddag ble ungdommene løslatt. De skal ha blitt pågrepet for slåssing og for å ikke samarbeide med politiet.

Professor i pedagogikk ved UiO Stein Erik Ulvund mener det er foreldrenes ansvar å unngå slike situasjoner, så lenge barna enda ikke er myndige.

– De har det fulle og hele ansvaret, og jeg går ut fra at de aller fleste egentlig vet hva de gjør når de sender 16-17-åringer til Kos, sier professoren til TV 2, og legger til:

– De drar ikke for å bade og kose seg, de aller fleste drar for å feste. Og det vet foreldrene godt.

Dårlige alternativer

Ulvund tror foreldre ofte har valget mellom to dårlige alternativer, og at det er årsaken til at mange velger å la ungdommen dra på slike turer.

– Det ene alternativet er å si «nei», og da er det en risiko for at en ung person kan bli utstøtt, og sett på som annerledes. Det andre alternativet er at foreldrene er fullstendig oppmerksom på risikoen, men velger å sende dem avgårde likevel i frykt for det første alternativet, sier Ulvund.

Han mener det kan føre til at mange ungdommer sendes på tur, når de egentlig ønsket at foreldrene skulle sette en stopper for turen.

For enkelte ungdommer kan festingen bli hardere enn planlagt, og Ulvund mener foreldre kan bidra til å unngå dette.

Fester mer enn planlagt

For mange foreldre kan det være en kjent tankegang at man selv har festet i ungdomstiden, og at barna derfor må få oppleve det samme.

Ulvund mener dette er en dårlig unnskyldning, og at foreldre må være obs på forskjellen mellom å feste hjemme og i utlandet.

– Det er en helt annen sus over festingen som foregår i Syden, og spesielt på Kos. Det har vi sett hvert eneste år, det er en risiko forbundet med dette, sier Ulvund.

ADVARER: Professor i pedagogikk Stein Erik Ulvund mener norske foreldre må skjerpe seg. Foto: TV 2 / skjermdump

Han legger til at man også ser dette hos voksne som drar på sydentur.

– De oppfører seg annerledes i Syden, og får luft under vingene. Det samme skjer med ungdommen, sier han.

Må snakke sammen

Professoren mener det finnes en løsning på problemet. Foreldre som har ungdom som skal på tur, burde snakke med hverandre.

– Da kan heller ikke ungdommen komme hjem og si at alle andre får lov. Kanskje de andre foreldrene heller ikke har lyst til å sende barna sine på tur, sier Ulvund, som mener det også kan være en løsning å sende med en voksen på turen.

Mange unngår å snakke med barna sine om alkohol, ofte fordi de ikke vet hva de skal si. Professoren mener foreldrene burde ta denne samtalen, men unngå å fokusere på det negative.

– Foreldre gjør det ofte feil. De snakker om farene ved alkohol, men man burde ha en mer ærlig samtale. Alkohol gir en positiv følelse som mange liker, og man kan starte samtalen ved å innrømme det, sier Ulvund.

Påfallende mange

TV 2 snakket tidligere med Ronny Helmersen. Han er daglig leder på West Bar, som ligger i hovedbargaten på Kos der ungdommen ble pågrepet.

Ronny Helmersen er daglig leder på West Bar i hovedbargaten på Kos. Foto: Privat

Han sa det har vært påfallende mange grupper som er russ neste år og mye folk der denne uken.

– Hver kveld er politiet i gatene i forbindelse med at det er slåssing, sier han til TV 2.

– Hele uken har det vært politi i gatene og bråk. Jeg har aldri sett så mye på en uke som denne, legger han til.

