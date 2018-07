Varselet om uværet gjelder Vestlandet sør for Stad. Regnet er ventet tirsdag ettermiddag og tidlig kveld.

– Det kommer et frontsystem innover Vestlandet som vil gi kraftig nedbør. Det har regnet i området i dag og skal regne mer i kveld. I morgen kveld er det ventet kraftig nedbør, hvor bygene kan inneholde torden, sier vakthavende meteorolog hos Storm, Mariann Aabrekk til TV 2.

Mye nedbør

Det skal komme mellom 40 og 70 millimeter nedbør i midtre og ytre deler av Hordaland og i Sogn og Fjordane.

Bergen og Voss mot Møllfjell kan vente seg store nedbørsmengder. Det blir vått og grått også i Rogaland, men tallene for midtre og ytre deler av Hordaland og Sogn og Fjordane topper statistikken.

– Det har ikke vært så mye nedbør i området på lenge, så det er viktig å sjekke kummer og lukke igjen takluker. Det er svært tørt mange steder så det må regnes med overflatevann. Den tørre trenden vil nok fortsette etter dette regnværet, sier meteorolog i Storm, Mariann Aabrekk.

Ustabile luftmasser

Nedbøren skyldes at et lavtrykk sør for Island styrer et frontsystem med svært ustabile luftmasser inn mot Sør-Norge. Frontsonen kommer til å ligge over Vestlandet det meste av dagen før den trekker østover sent om kvelden.

Farevarselet fra Meteorologisk institutt har oransje nivå, nivå to av tre. Det innebærer at konsekvensene kan bli omfattende, og at folk bør være forberedt.