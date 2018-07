Signeringen av Cristiano Ronaldo tidligere i sommer har gjort italienerne ville etter å se ham spille.

Det herjer i det hele tatt en Ronaldo-feber i Italia etter at Juventus signerte ham for 988,5 millioner kroner tidligere i sommer.

Tredje kampen denne sesongen spilles borte mot nyopprykkede Parma, og det er altså på Stadio Ennio Tardini billettprisene har økt betraktelig, skriver italienske Tuttosport.

Billetter på svartebørsen ligger nå ute for opp til 600% over ordinærpris for enkelte plasser på stadion. Billetter på den nordlige enden av stadion koster normalt 238 kroner, men ligger nå ute for opp mot 1700 kroner.​​

Til sammenligning kostet enkelte sesongkort forrige sesong kun 1800 kroner.

Tidligere denne måneden ble kjent at Parma må starte sesongen med fem minuspoeng etter at spillerne Emanuele Calaio og Fabio Ceravolo sendte sms-er til Spezia-dueon Filippo De Col og Alberto Masi før et møte mellom lagene.

I tekstmeldingene ba Parma-duoen om at motstanderen ikke skulle kjempe for hardt i en kamp hvor Parma kunne sikre opprykk.

Parma har annonsert at de vil anke avgjørelsen.

En storsignering

Ronaldo kom fra Real Madrid tidligere i sommer og har vært en suksess der i en årrekke. I løpet av sine ni år i klubben har han scoret 311 mål på 292 kamper.

I forbindelse med signeringen sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller følgende:

– Juventus er en klubb som driver god business, og 100 millioner euro for en så gammel stjerne er for meg ingenting med tanke på hva han drar inn i markedsverdi og alt. De pengene kommer Juventus til å tjene inn ganske greit igjen.