Hei! Jeg har satt meg på liste på Byton, og leser stadig "positive" artikler om denne helt nye bilen som snart kommer. Men så leser jeg samtidig om hvordan Tesla sliter med ettermarked og da begynner jeg å bli litt bekymret med tanke på Byton som ikke skal ha forhandlere eller verksteder.

Vet man noe om hvordan de har tenkt til å håndtere problemer og service? Reservedeler, verksteder og kvalifisert verkstedpersonell?

Benny svarer:

Heisann– ja jeg skjønner at du stusser litt på dette. Jeg holdt nesten på å sette kaffen i halsen selv jeg, da Carsten Breitfeld, tidligere velrenommert BMW-mann, nå CEO for Byton – fortalte dette på pressemøtet på Aker Brygge her i Oslo for noen få uker siden.

Men like fullt påsto han at de verken skal ha forhandlere eller verksteder. Forhandler-greia går an å forstå. Du bestiller bilen, uten noen fordyrende mellomledd rett fra fabrikken. Dette gir betydelige besparelser for deg og meg som kunde. Vel og bra det – men hva så den dagen bilen går i stykker og du trenger hjelp?

På direkte spørsmål om hvordan de har tenkt å løse dette, ble den godeste og ellers klarttalende Breitfeld en smule flakkende i blikket. Svarene var av det litt mer ulne slaget. Til han å være.

Carsten Breitfeld under møtet med pressen i Oslo under visingen av Byton M Byte.

Det han sa var egentlig to ting: For det første at bilen kommer til Norge og Europa i 2020. De har dermed ikke tid til å opprette / bygge opp egne verksteder. Disse ligger jo også som regel i forbindelse med utsalgssteder, som jo heller ikke vil finnes for Bytons del.

Internett

Når det gjelder Tesla, som du selv er inne på, har jo virkelig merket dette på kroppen. Både importør og en del kunder kan skrive under på det. Om vi fortsetter med Tesla, så kan 70 prosent av feilene som oppstår her "repareres" over nettet. Og mye mer enn hva vi aner.

Det aller beste eksempelet på det er Teslas måte å fikse bremsene på, etter at de ble slaktet på Model 3. Noen få tastetrykk og problem løst på alle berørte biler i løpet av minutter. Nærmest en hel verden sto måpende igjen og trodde knapt sine egne øyne og ører.



Jeg var selv en av dem ... Det er med det liten tvil om at dette med verksteddrift er i endring. Noe slikt som dette var utenkelig for bare tre år siden.

Byton M Byte vil komme i 2020.

Elbiler har jo også et helt annet og mye mindre reparasjonsbehov enn tradisjonelle fossilbiler. Ingen tennplugger, drivstoffilter, registerreim, partikkelfilter, turbodyser, ventiler og stempler, for å nevne noe. Det kan bli mye ledig kapasitet på landets bilverksteder og blant bilmekanikere. Kanskje er det da dumt å bygge enda flere verksteder?

Det kan kanskje være at de spekulasjonene (som er mine og ikke Breitfield sine) ligger til grunn for det andre Breitfield svarte på spørsmålet. Nemlig at de vil knytte til seg et allerede eksisterende nettverk av verksteder, men at serviceprosessen vil bli forvaltet sentralt av selskapet.

Ingen grunn til bekymring?

Det kan da kanskje være snakk om uavhengige kjeder som Snap Drive, Mekonomen, eller kanskje Bilia eller Toyota som begge er store her i Norge.

Det ble ikke gitt noe mer konkret svar på det enn at "dette skal vi ordne og ingen skal behøve å bekymre seg". Så her må man bare vente å se hva som skjer.

Dette er nok også i god Breitfield-ånd. Et av hans mantra er at bilbransjen er altfor konservativ og med alt for liten evne til å tenke nytt. Man vil helst at ting skal være som de alltid har vært og at endringer ikke må være for store og komme for fort. Selv om de er til det bedre.



Man lager seg bekymringer og fokuserer på det negative, framfor å glede seg over det faktum at verden faktisk går framover og å se og gripe de mulighetene som dette faktisk gir.

Så vi må nok bare vente og se. Men det finnes garantert en plan under utarbeidelse for hvordan dette skal i varetas for Bytons del.

