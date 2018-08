Det er ikke bare det generelle nybilsalget som er godt om dagen. Det gjelder også salget av dyre luksus- og sportsbiler.

Aldri før har nordmenn kjøpt flere nye superbiler fra Italia. Det bekrefter Olav Medhus, mannen bak den eksklusive bilforhandleren Autoxo.

– Nisjen har økt jevnt de siste årene. Responsen har vært veldig bra så langt i år for både Lamborghini, Ferrari og Maserati, forteller Medhus.

Aldri vært billigere

En viktig årsak til rekordsalget er at alle de tre italienske merkene har utvidet porteføljen sin med flere nye og attraktive modeller. Blant annet har Maserati og Lamborghini truffet godt med sine respektive SUV-er, Levante og kommende Urus.

Lamborghini Huracan koster rundt 3 millioner i Norge. Siden 2015 har Autoxo utlevert 15-20 eksemplarer.

– I tillegg til et bredere modellutvalg, har bilene blitt mer brukervennlige. Nå er ikke superbilen lenger bare en søndagsbil i finværet, men den kan brukes hver eneste dag, hele året, forteller Medhus.

Han legger til kombinasjonen av god økonomi, samt at biler fra Ferrari og Lamborghini aldri har vært billigere å kjøpe.

– En ny Ferrari i dag koster ikke mer enn den gjorde på 90-tallet. For eksempel kostet en ny 458 3,2 millioner i 1994 – det er omtrent samme pris for en tilsvarende bil i dag, sier Medhus.

Står i kø for ny Ferrari

Bare siden 2015 har Autoxo solgt 15-20 splitter nye Lamborghinier av typen Huracan. Det er biler til rundt 3 millioner kroner. I tillegg er hele kvoten for årets Ferrari-modeller sluttsolgt. Det vil si om lag 20 biler, som koster mellom 2,5 og 5 millioner.

Olav Medhus er fornøyd med superbil-salget så langt i år.

– Problemet nå er at vi får for få biler. Hadde fabrikken kunne levert flere, hadde salget også økt ytterligere. Vi får inn cirka 20 nye Ferrarier i år, pluss at ordrereserven er økende, forteller Medhus til Broom.

Nordmenn står med andre ord i kø for å sikre seg ny Ferrari. Og det vil neppe avta i årene som kommer. Da kommer nemlig også Ferrari med sin egen SUV.

– Vi går inn i en spennende tid for Ferrari. Neste år tror jeg vi med god hjelp av nye Portofino, vil selge rundt 25 nye biler.

Medhus legger til at den dyreste bilen Autoxo har solgt så langt i år nettopp er en Ferrari. Nærmere bestemt en 812 Superfast, som koster friske 5,2 millioner!

Mer akseptabelt

Blant nybilene som forlater Autoxo sine lokaler på Høvik og Billingstad, anslår han at snittprisen ligger et sted mellom 2,5 – 3 millioner. Inkluderer vi det totale salget er snittprisen 1 – 1,5 millioner. Her utgjør også Porsche en stor del av salget.

– Utover god økonomi og bredere modellutvalg, hvorfor tror du rekordmange nordmenn unner seg slike biler?

– Det har blitt mer akseptabelt å kjøpe ny luksusbil i dag. For bare ti år siden var situasjonen helt annerledes. I dag kan man kjøpe en ny Ferrari uten å få noen negative kommentarer, tvert i mot. Nå handler det om lidenskap, og gleden av å kunne se slike flotte biler på veiene.

– Jeg tror også økt salg av elbiler kan være en liten forklaring. Mange kjøper seg elbil som bruksbil, og trenger derfor en kjøreglad og morsom sportsbil ved siden av, avslutter Medhus.

Dette er den hittil dyreste bilen Autoxo har solgt i år. Ferrari 812 Superfast.

Se video: Her tester vi 812 Superfast på norske veier.

