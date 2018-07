Hele Norge reagerte med sjokk og vantro på nyheten om at Vibeke Skofterud hadde gått bort søndag.

Nå har Therese Johaug også skrevet noen ord om sin venninne.

«Jeg har mistet en av mine beste venninner ❤ En venninne som lyste opp rommet når hun kom, som ga alle rundt seg masse energi, kjærlighet og omsorg. Jeg tar med meg alle de fine stundene og opplevelsene både i og utenfor skiløypa og kommer til å savne henne ❤ Mine tanker går til familien og de som står igjen. Therese,» skriver Johaug i en uttalelse fra Norges Skiforbund.

Therese Johaug og Skofterud var lagvenninner i en årrekke. Duoen vant både OL- og VM-gull sammen.

Skofterud ble funnet død på land på øya St. Helena like ved Tromøy i Arendal søndag. Politiet mener det dreier seg om en vannscooterulykke.​

Marit Bjørgen og Kristin Størmer Steira uttalte seg også om sin tidligere lagvenninne søndag.

«Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig,» skrev skidronningen i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Jeg har utrolig mange gode minner om henne fra skisporet. Spesielt de stafettgullene, men også fra hverdagen. Det har betydd mye å være på lag med en så god venninne. Det var et vennskap som fortsatte etter at vi la opp. Jeg kommer til å savne henne veldig mye, sa Steira til TV 2.

– Hun kunne blitt trener​

President i Norges Skiforbund, Erik Røste, uttaler til TV 2 mandag at Vibeke Skofterud var en person som på sikt kunne bekledd mange roller i norsk skisport.

– Hun kunne ha fylt mange roller, først og fremst på grunn av hennes kompetanse og erfaring.

– Hun kunne helt sikkert blitt trener, hvis hun hadde ønsket det. Jeg oppfattet at hun var en del av miljøet. De gangene jeg så Vibeke sammen med de andre jentene så var hun et naturlig midtpunkt. Hun hadde en evne til å samle folk rundt seg, hun hadde et veldig vinnende vesen, som mange har kommentert nå etter den tragiske ulykken. Så det er ingen tvil om at hun kunne fylt veldig mange roller, sier Røste til TV 2.

Samles på Ullevaal for å minnes Skofterud

Skipresidenten forteller at flere av i langrennsmiljøet vil samles på Ullevaal for å minnes Vibeke Skofterud mandag. Det er lagt ut kondolanseprotokoll der man kan skrive en siste hilsen til den tidligere langrennsløperen.

Ved kondolanseprotokollen står et bilde av en jublende Skofterud i landslagsdress, to lys, to norske flagg og en bukett roser, skriver NTB.

– Den beskjeden som kom i går var uvirkelig, og et stort, stort sjokk for alle. Det vil prege miljøet i lang tid. Det er ingen tvil om at Vibeke har satt dype spor etter seg. I dag skal de som ønsker det, få komme på kontoret på Ullevaal og samles der. Dele sorg og glede, dele de gode minnene og samtidig gråte litt sammen. Det er godt å være sammen. Dette vil prege langrennsmiljøet, men også sette spor langt utover det. Hun hadde venner i mange miljøer, noe vi så veldig tydelig på sosiale medier i går.​