Hei Benny! Har et spørsmål angående vasking av bil i automat. Ofte har biler dekk bakpå luka. Mange biler har også ekstrautstyr som ekstralys, kufanger, skiboks på taket etc. Kan man vaske bilen i slike automatvasker med ekstrautstyr på bilen?

Hva må man passe på eventuelt ? Hvordan fungerer automatvasken? Er det sensor på den slik at den følger bilens form? Mulig jeg spør dumt her, men er verdt å vite tilfelle børstene drar med seg utstyr rundt under selve vaskingen. Mvh. Sander

Benny svarer:

Hei Sander! Dette er slett ikke noe dumt spørsmål. Mange biler har det utstyret du nevner og dette er det garantert flere enn deg som lurer på.

Heldigvis har det skjedd en utvikling også på vaskemaskiner. De har blitt langt mer avanserte, med flere sensorer som gjør at børstene følger bilens fasong – selv med det utstyret du nevner. Det skal ikke være noe problemer i det hele tatt og i utgangspunktet være helt trygt, forutsatt at utstyret, slik som takboks etc, er forsvarlig festet.

Man kan jo bare tenke seg resultatet om vaskemaskinens børster får tak i denne og drar den rundt på bilen. At ettermontert utstyr er forsvarlig montert er bileiers ansvar, så det er jo greit å sjekke at både takstativ og ekstralykter sitter som de skal før man kjører bilen inn i maskinen.

Uten børster

Er man det minste i tvil, må man høre med betjeningen på stasjonen, de vil kunne gi råd i hvert enkelt tilfelle. Også til de som bør være ekstra forsiktige med maskinvasken.

Ett annet råd om man er litt skeptisk, er å bruke børsteløs vaskemaskin. De fungerer også overraskende godt og gjør bilen godt rent. Det ligger jo ordet, dette er maskiner som vasker uten børster og dermed enda mer skånsomt. Bilen såpes inn, spyles ren og tørkes.

Som sagt - det fungerer godt og er definitivt er et alternativ for den som har mye "remedier" montert på bilen sin, eller av andre grunner er litt redd for børstene.

Lykke til med bilvask!

