Mercedes gjorde noe smart da de kom med sin første CLS tilbake i 2004. Bilen var basert på E-klasse, men fikk et sporty og særpreget design som skilte den klart fra opphavet.

Mercedes markedsførte den som en firedørs-coupe, og bilen ble umiddelbart en suksess. Siden har flere andre andre kastet seg på og gjort det samme.

Nå er CLS her i tredje generasjon, vi har prøvekjørt toppmodellen CLS 450 4Matic med til sammen 367 hestekrefter.

Hva er nytt?

CLS har blitt ny fra innerst til ytterst og har blant annet fått mye teknologi og luksus fra flaggskipet S-klasse.

Under panseret i denne bilen finner vi en sekssylindret, 3-liters bensinmotor som får hjelp av en såkalt mildhybrid-løsning. Bilen er fullstappet av utstyr, noe som også gjenspeiles på prislappen.

Designmessig følger Mercedes tradisjonene, der særlig den fallende taklinjen og hekken er det som står mest ut. Det er særpreget, uten å virke utagerende. Og det ser helt klart eksklusivt ut!

Fallende taklinje og karakteristisk hekk, Mercedes kaller den selv en firedørs coupe.

Hva er styrker og svakheter her?

CLS oppleves som en gjennomført luksusbil. Her har Mercedes tatt i skikkelig, på alle områder. Komforten er skyhøy. Understell, seter og støydemping: Alt understreker følelsen av å kjøre bil på første klasse.

Mercedes tok et skikkelig interiørløft med dagens E-klasse, og CLS følger opp dette videre.

Svakheter? Da skal vi lete godt! Prisen er stiv, men det er også som forventet på en bil som dette. Andre som har testet bilen anfører at mildhybrid-løsningen kan gi litt masete kjøreopplevelse når du ønsker å kjøre aktivt. Men samtidig gir den elektriske motoren et skikkelig ekstra-skyv når du ønsker det. 0-100 km/t går unna på 4,8 sekunder. Det er friskt i en stor familiebil!

CLS i riktige omgivelser, dette er en bil som ser dyr ut.

Hva koster den?

Startprisen med denne motoriseringen er på rett over én million kroner. Men det blir dyrere i praksis. I denne bilklassen må du alltid ta høyde for en god bunke ekstrautstyr. Testbilen er ikke noe unntak, ferdig utstyrt ender den på 1.378.890 kroner. Men da er det heller ikke mye man kan savne her.

Hvem er konkurrentene?

Ikke overraskende har erkerivalene Audi og BMW to klare konkurrenter til CLS, henholdsvis 6-serie Gran Coupe og A7. Porsche vil også ha sin del av kaka her, med sin Panamera.

De som ikke er spesielt status-opptatt kan også vurdere Volkswagen Arteon. Den gjør mye av det samme, til langt lavere pris. Men samme luksusfølelse får du absolutt ikke.

Det meste under skallet kommer fra E-klasse, men designet skiller seg klart fra opphavet.

Vil naboen bli imponert?

Det er det veldig gode muligheter for. CLS ser ut som den millionbilen den også er. Designet skiller seg fra mengden og er langt mindre diskret enn for eksempel en E-klasse.

Den er helt som ny – etter 32 år

Broom mener:

Mercedes og de andre premiummerkene konkurrerer ikke bare mot hverandre – de blir også hardt presset av de mer folkelige merkene. Det merkes på både teknologi og design, og de siste årene også i stor grad på interiørene.

Vi skal ikke så mange år tilbake i tid før særlig de rimeligere Mercedesene kunne oppleves som ganske spartanske innvendig. Nå er det definitivt slutt på det. Dagens E-klasse satte standarden da den kom, og de øvrige modellene har fulgt opp det. Alt du kjenner og tar på i CLS kjennes eksklusivt og påkostet ut, og det ser gjennomført lekkert ut.

Designet underbygger også følelsen av luksusbil. Du får nok isolert sett mer bil for pengene om du velger for eksempel E-klasse, men da må du også gi avkall på noe av særpreget med å kjøpe en bil som CLS.

Elegant interiør, her har Mercedes tatt store steg de siste årene.

Hva mener eierne?

Brooms bilguide har flere eier-vurderinger av CLS.

Visste du at:

– Første generasjon CLS får du nå fra rundt 150.000 kroner. Da snakker vi 12-13 år gamle biler som ofte har passert 200.000 kilometer på telleverket.

– Andre generasjon CLS kom også i stasjonsvognutgave, kalt Shooting Brake. Men Mercedes har droppet denne utgaven på den nye.

– Slik fungerer mildhybridløsningen: Mellom bensinmotoren og girkassen sitter det en elmotor. Den forsyner kraft så snart du trår på gasspedalen og vil ha mest nytte ved igangsetting og ved forbikjøringer, i tillegg til seilefunksjon som reduserer drivstofforbruket.

Mercedes CLS Modell: 450 4Matic Motor: 3-liter bensin Effekt: 367 hk + 22 hk boost / 500 Nm 0-100 km/t: 4,8 sek Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,80 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 4,99 - 1,89 - 1,42 meter Vekt: 1.940 kg Bagasjerom: 490 liter Pris fra: 1.032.900 kroner Pris testbil: 1.378.890 kroner

Diger Mercedes-stjerne i fronten, dette er en bil med høy selvtillit.

