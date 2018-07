Popstjernen Demi Lovato (25) er fortsatt innlagt på sykehuset Cedars-Sinai i Los Angeles etter en overdose forrige uke.

Komplikasjoner

Kilder nært Lovato har fortalt TMZ at hun har hatt komplikasjoner etter overdosen, og skal ha ekstrem kvalme og høy feber.

Demi Lovato ble hastet til sykehus sist tirsdag etter en overdose. Popstjernens management har ikke kommet med noen detaljer om hva som førte til sangerens sykehusinnleggelse.

Åpent brev til fansen

I mellomtiden har hennes venn og danser Dani Vitale skrevet et åpent brev etter at hun ble klandret for sangerens overdose.

Skjellsordene har haglet mot henne, og det renner inn ukvemsord på hennes Instagram-konto.

Dani Vitale, som bekreftet at hun ikke var sammen med Lovato på tidspunktet for hendelsen, oppfordret fansen til å stoppe hetsen.

– Jeg bryr meg om Demi akkurat som alle dere andre. Jeg har ikke sagt noe om hendelsen så langt fordi Demis helsetilstand og bedring har vært viktigst.

Hun fortsatte videre på Instagram:

DANSER: Dani Vitale (til venstre) danser sammen med Demi Lovato under en konsert. Foto: Instagram

– Som alle dere andre har jeg ingenting annet enn kjærlighet i hjertet mitt for Demi. Det er ikke behov for noen negativitet mot de som bryr seg om Demi slik som situasjonen er nå, skrev hun.

Rusproblemer

Sangeren og den tidligere Disney-stjernen har lenge slitt med rusmisbruk, psykiske problemer og spiseforstyrrelser. Hun har tidligere vært innlagt på behandlingssenter for rusmisbruk, og ifølge TMZ skal hun nå ha vært rusfri i seks år.

Forrige måned ga hun derimot ut låten «Sober», hvor hun avslører at hun har falt av vannvogna. I låten synger hun: «Mamma, jeg er så lei meg for at jeg ikke er edru lenger. Og pappa, tilgi meg for drinkene som er sølt utover gulvet. Og jeg er lei meg for fansen jeg mistet som så meg falle igjen. Jeg vil være en rollemodell, men jeg er bare et menneske».