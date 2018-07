Hans Kristian Amundsen er død

Den tidligere statssekretæren ble 58 år gammel.

«Nå er alt mørkt. Vår elskede pappa og kjæreste døde i går. Han dro ut på en joggetur i går formiddag og kom ikke tilbake. Jeg klarer ikke å ta innover meg at vi skal leve videre uten deg, men du vil være med oss hver dag. Vi elsker deg uendelig høyt, min kjære», skriver Berg på Facebook.

Politiet i Finnmark bekrefter dødsfallet i en pressemelding mandag formiddag.

Stor leteaksjon

Det ble satt i gang en større leteaksjon etter at Amundsen ikke kom hjem fra en joggetur søndag.

Store styrker ble satt inn i søket, og søndag kveld ble Amundsen funnet omkommet på en sti ved E6 nord for Skoganvarre.

– Det var den 58 år gamle Hans Kristian Amundsen som ble funnet død i Porsanger søndag kveld. Amundsen hadde vært på en joggetur og startet ut kl. 12 søndag formiddag, står det i pressemeldingen fra politiet.

Han ble meldt savnet rundt klokken 18.30 søndag, og ble funnet litt etter klokken 21.00 av frivillig letemannskap.

– Det er ingenting som tilsier at noe kriminelt har skjedd eller at han skal ha vært utsatt for en ulykke. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, skriver politiet videre.

Pressemann og politiker

Amundsen kommer opprinnelig fra Skoganvarre i Finnmark. Han har tidligere vært nyhetsredaktør i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet, og har også vært sjefredaktør og administrerende direktør i Nordlys.

Det gjorde han fram til 2011, da han gikk over til politikken. Da ble han utnevnt som statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet. 9. mai samme år gikk han over til Statsministerens kontor, og var der til regjeringsskiftet kom i 2013.

Etter 22. juli-angrepene stod Amundsen bak flere av talene daværende statsminister Jens Stoltenberg holdt.

– Du skrev ord som vil bli stående til evig tid. Søndag gikk du ut av den. Varme tanker til Karen Marie og barna. Hvil i fred, Hans Kristian. En av Norges beste penner, skriver Ap-rådgiver og forfatter Robert Greiner på Twitter.

Han var sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe fram til januar i år, da han selv valgte å trekke seg ut.

I tillegg til sin kone etterlater Amundsen seg fem barn.

– Dypt tragisk

Til TV 2 sier Jens Stoltenberg at han og Amundsen var nære venner.

– Det er ufattelig og dypt tragisk at Hans Kristian Amundsen er død. Jeg tenker på barna og Karen Marie, sier Stoltenberg.

Soltenberg møtte Amundsen første gang i AUF på 70-tallet, og de to jobbet sammen på Statsministerens kontor. Han så Amundsen siste gang forrige helg.