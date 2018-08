I over 50 år har AMG-avdelingen til Mercedes produsert de heftigste modellene merket har å by på.

Vi snakker alvorlig mange hestekrefter og perfeksjonerte kjøreegenskaper. I fjor feiret AMG 50 år, og feiring var det god grunn til.

Aldri før har Mercedes solgt flere verstingmodeller signert AMG. I tillegg til salgsrekorden i verden, på over 130.000 biler, var også AMG-salget rekordhøyt i Norge med 219 utleverte biler. Det er nesten en femdobling på bare et par år.

Bestselgeren har aldri vært råere

I forbindelse med den nye facelift-utgaven av C-Klasse, har også AMG tatt grep om bestselgeren til Mercedes. Familiebilen har rett og slett aldri vært heftigere enn den er akkurat nå.

Og det til tross for at nye AMG C 63 S stasjonsvogn ikke får mer krefter under panseret. I stedet har AMG gjort flere grep med både understell og drivverk.

AMG sparer ikke på kruttet selv om det er snakk om en praktisk stasjonsvogn.

Den største og viktigste nyheten er kanskje at C 63 nå blir utstyrt med den lynraske 9-trinns Speedshift-kassen. Den skal bidra til enda bedre gassrespons og mer spontane svar gjennom raskere girskift, sammenlignet med den gamle 7-trinnskassen.

Justerbar traction control

I tillegg har AMG utvidet Dynamic Control med en såkalt «slippery-mode». Altså et eget modus for glatt føre i tillegg til komfort, sport, sport + og race. Nykommeren får også elektronisk differensial på bakakslingen som standard.

Ny og større skjerm er blant nyhetene på innsiden.

Velger du S-utgaven kan du for første gang på C 63 justere hvor aggressiv eller passiv traction controlen skal være, gjennom ni trinn.

Sammen med flere andre justeringer på understell og drivverk, skal den nye familieraceren oppleves råere og mer responsiv enn noen gang.

Fortsatt V8 og 510 hk

Selve motoren forblir akkurat slik vi kjenner den i dagens utgave. Her finner vi den velkjente V8eren på fire liter, med ganske nøyaktig samme oppsett som i AMG GT. Velger du C 63 S, yter beistet 510 hk og 700 Nm, mens standardutgaven leverer fra seg 476 hk og 650 Nm.

Som stasjonsvogn er dette brutalt nok til å flytte bilen fra 0-100 km/t på 4,1 sekunder. Toppfarten er begrenset til 280 km/t.

Bak Panamericana-grillen bor det 510 hk - som hele tiden er klar for innsats. Spesielt om du aktiverer race-mode, da går bilen til angrepsposisjon!

Skal du ha den aller raskeste C-Klassen i gata må du gå for coupé-utgaven. Den kutter 0-100 tiden med 0,2 sekunder og klarer øvelsen på 3,9. Med på kjøpet får du også en økt toppfart til 290 km/t. Også her er den elektronisk begrenset.

Mer aggressiv

Det er ikke bare under skallet nye C 63 har blitt råere. Også på utsiden er det foretatt små, men samtidig store endringer. I front får nå alle 63-modellene den sinte Panamericana-grillen vi først så på GT R.

Slik ser det nye interiøret ut. Eksklusivt og sportslig er stikkordene her.

I motsetning til flere produsenter, som stadig skjuler eksospottene, klinker AMG til med å montere fire enda større enderør! Her vil det garantert synge vakre og velkjente toner, utviklet av flere titalls ingeniører fra Afflerbach.

Tar vi en titt på innsiden er endringene i tråd med C-Klasses siste facelift. Det vil si digitale instrumenter, en større infotainmentskjerm, samt et nytt ratt. Det er faktisk hentet fra S-Klasse, men er riktignok modifisert noe hos AMG. Blant annet har to nye knapper kommet på plass. De kan du justere både understell, ESP-system og eksoslyd med.

De oppdaterte AMG-versjonene av C-Klasse kommer til Norge i høst. Priser er ikke kjent, men du må i alle fall godt over millionen. Under kan du se flere bilder av modellene:

